Türkiye Gazetesi

Frutti Extra Bursaspor gelecek sezon Euroleague’de mücadele etme hakkı kazandı. Yeşil-beyazlılar gelecek sezon Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ile birlikte Euroleague’de mücadele edecek.

Poliesportiu D'andorra Salonu'nda deplasmanda MoraBanc Andorra'yı 17 sayı farkla 85-68 yenen Bursa temsilcisi, tarihinde ilk kez finale çımayı başardı. Kupanın sürpriz ekiplerinden biri olarak görülen yeşil-beyazlılar, 11 Mayıs'ta Valencia Basket ile Virtus Segafredo Bologna eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak. Frutti Extra Bursaspor, finalde eşleşeceği rakibini mağlup ederek kupayı müzesine götürmek istiyor.

SEZER SEZGİN: TARİHİ BİR BAŞARININ PEŞİNDEYİZ

Maç öncesinde sadece kendi taraftarları değil tüm Türkiye'den destek mesajı aldıklarını belirten Sezgin, camiayla birlik olarak bu başarıya inandıklarını dile getirdi.

Sezgin, zorlu bir play-off süreci geçirdiklerini ve tüm maçları deplasmanda oynadıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Önemli rakipleri kendi seyircimiz önünde olmadan yendik. Başarması zor olsa da inandık ve buralara kadar geldik. Camia olarak bir inanmışlık vardı. Teknik heyetimiz, yönetimimiz ve basketbolcularımızın bu başarıya olan inancı hep artarak devam etti. Sonunda finale kadar gelmeyi başardık. Oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Rakip kim olursa olsun bu seviyede final oynamak her zaman zordur. Tarihi bir başarının peşindeyiz, bunun farkında olarak çalışıyoruz. Kupaya bir adım kaldı. Finali de geçerek bu tarihi başarıyı elde edeceğiz ve Türk bayrağını Avrupa'da dalgalandıracağız."

Frutti Extra Bursaspor, Andorra deplasmanında farklı kazandı, EuroCup'ta finali gördü (68-85 MAÇ ÖZETİ) Frutti Extra Bursaspor tarih yazıyor... Yeşil-Beyazlılar üst üste 3 rakibini de deplasmanda eleyerek EuroCup'ta adını finale yazdırdı. EuroCup'ı daha önce Türk takımlarından Galatasaray ile Darüşşafaka kazanmıştı. Morabanc Andorra - Frutti Extra Bursaspor : 68 - 85 maç özeti...

Frutti Extra Bursaspor, EuroCup'ta yarı finalde... Basketbolda Avrupa'yı titretiyoruz Frutti Extra Bursaspor'un EuroCup rüyası sürüyor... Bursa ekibi Partizan'dan sonra Slovenya'nın köklü kulübü Cedevita Olimpija'yı da eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Frutti Extra Bursaspor tarih yazdı! Obradovic'e hayatının şoku... Frutti Extra Bursaspor, EuroCup son 16 karşılaşmasında, Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı Belgrad'da 103-95 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.