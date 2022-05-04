Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında FT Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavililerde şampiyonluk kutlamaları dünya gündemine oturmuştu. 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor taraftarının özel tekno kutlamaları bu kez İstanbul Yenikapı'da devam edecek. Dünyanın önde gelen medya kuruluşları sosyal medya hesaplarından Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarını paylaşırken "İnanılmaz" yorumları yapılmıştı.

NEREDE? NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Her yıl İstanbul’da düzenlediği meşale şovuyla adını duyuran Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda 8 Mayıs Pazar günü şampiyonluk kutlama programı düzenlenecek.

Sadece İstanbul’dan değil, yurt içi ve yurt dışındaki taraftarların katılımlarının beklendiği ve karnaval havasında geçmesi planlanan gösteri saat 15.00’te başlayacak. Gece geç saatlere kadar devam etmesi planlanan programda çeşitli sanatçılar sahne alacak, meşale ve havai fişek gösterileri yapılacak. Yoğun katılımın beklendiği programda Trabzonspor taraftarları şampiyonluk coşkusunu bir kez daha yaşama fırsatı bulmuş olacak.

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları küresel viral oldu

SIRADA ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI VAR

Spor Toto Süper Lig'de, bitime 3. hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine getirmeyi hedefliyor. İlk maçta Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Trabzonspor rakibiyle 10 Mayıs'ta deplasmanda bu maçın rövanşını oynayacak. Kupa'da finale çıkmayı hedefleyen bordo-mavililer Ziraat Türkiye Kupasını da kazanarak sezonu çifte kupa sevinciyle kapatmayı hedefliyor.

Trabzonspor 1 milyar TL gibi astronomik bir gelir elde etmek üzere! Kupa anıtı dikiliyor... Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 1 milyar TL'lik çağrısına ilk yanıtı yönetim kurulu verdi... Başta Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Başkan Yardımcısı Yalçın Orhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Şemsetdin Hancı ve Esat Emanet kupa anıtı için 1'er milyon bağışta bulundular.

FIFA'dan dikkat çeken Trabzonspor paylaşımı FIFA, Trabzonspor’un şampiyonluk kutlama görüntülerini, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." ifadesiyle paylaştı.

Köprüye asılan Trabzonspor bayrağı 1967 eşit parçaya bölünüp satışa sunuldu Spor Toto Süper Lig 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağı parçalara bölerek satışa çıkardı.

Bir şampiyonluk geleneği... Trabzonspor bayrağı köprüde Köprüye bayrak asma geleneği sürüyor... 38 yıl sonra şampiyon olan Trabzonspor'un bayrağ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı. Bordo-Mavili kulübün paylaştığı fotoğraflar paylaşım rekoru kırdı. Karadeniz ekibi "Dalga Dalga Fırtına! Bordo-Mavili bayrağımız İstanbul Boğazı'nda..." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor nasıl şampiyon oldu? 38 yıldır beklenen sezonun öyküsü... Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü.. Bordo-mavililer, ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi yenerek rakibinden devraldığı liderliği 27 hafta sürdürerek mutlu sona ulaştı. Karadeniz ekibi, ilk 15 haftalık dönemde 12 galibiyet, 3 beraberlikle en iyi dönemini, 30 ile 33 hafta içindeki 4 haftalık dönemde 1 mağlubiyet, 3 beraberlik ile en kötü dönemini yaşadı. İşte şampiyonluğun öyküsü...