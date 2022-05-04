Türkiye Gazetesi

Son dakika Beşiktaş haberi... Beşiktaş, Alexander Sörloth transferinde ciddi mesafe kat etti. Norveçli santrforu kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar, tüm şartlarını zorlama kararı aldı ve oyuncunun menajeri Wivestad'ı İstanbul'a davet etti.

NTV'de yer alan habere göre; 26 yaşındaki golcüyü Leipzig'den kiralayan La Liga ekibi Real Sociedad, sözleşmede yer alan 16 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadı. Beşiktaşlı yetkililer, önümüzdeki hafta başında da Leipzig'le masaya oturacak. Alman ekibi, Real Sociedad'ın sonraki satıştan pay olmadan önerdiği 8 milyon euro'yu geri çevirmişti. Beşiktaş ise Sörloth'a karşılık, ilk olarak 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %50 pay önerecek.

BEŞİKTAŞ 7 MİLYON EUROYA ÇIKTI

Alman ekibinin vereceği cevaba göre siyah beyazlılar, rakamı revize edecek. Ancak başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin en fazla 7 milyon euro'ya kadar çıkacağı belirtildi. Bu sezon La Liga'da 29 maça çıkan Sörloth sadece 3 gol atabildi. Yıldız isim Süper Lig'de ise Trabzonspor formasıyla 34 maça çıkıp 24 gol, 9 asistle oynamış ve gol kralı olmuştu.

ÇEBİ'DEN SÖRLOTH AÇIKLAMASI

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi son röportajında "Ceyhun Kazancı, Valerien Ismael ve taraftarların, Alexander Sörloth’u çok istediğini görüyoruz. Norveçli golcüyü kiralık mı, bonservisiyle birlikte mi düşünüyorsunuz?" sorusuna şu cevabı vermişti: "Sörloth’u ne alacağımı söyledim, ne almayacağımı. Transfer işi gizlidir. Sörloth’un bonservisi bize uyarsa tabii ki isterim. Hesap, kitap yapacağız. Beşiktaş’ın şartlarına ne uygunsa onu yapacağız."

Alexander Sörloth ile ilgili resmi açıklama! Ceyhun Kazancı: İmkansız değil Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. Kazancı, önümüzdeki sezon için 6-7 transfer yapmayı planladıklarını ifade ederken, Ismael de, takımın yeni transferi Gedson Fernandes’e dikkat çekerek, “Çok beğeniyorum, çok katkısı olacak bir isim” dedi.

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