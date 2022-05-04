Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mostafa Mohamed, takımdan ayrılmak istiyor... Sarı-Kırmızılılar'ın, geçen sezonun devre arasında kiraladığı ve bu sezon da tapusunu aldığı 24 yaşındaki futbolcu menajerinden kendisine kulüp bulmasını istedi.

HaberTürk'te yer alan iddiaya göre; son haftalarda formasını Gomis'e kaptıran Mısırlı forvet takımdan ayrılmak istiyor. Sezon başında Bordeaux'a transferi son anda gerçekleşmeyen Mısırlı'nın Fransa rüyası sürüyor. Mostafa Mohamed ile Montpellier ve Lens'in ilgilendiği öğrenildi.

FATİH TERİM'İN PRENSİYDİ

Süper Lig'de bu sezon 24 maçta 6 gol, 3 asistlik skor katkısı sağlayan yıldız ismin güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro civarında... Fatih Terim'in yıllar önce keşfedip takıma kazandırdığı Mohamed, özellikle ilk sezonunda adından söz ettirmişti. Terim'in ayrılması ve kulüpteki yönetim krizi nedeniyle ayrılma fikrini iyice büyüten golcü futbolcunun kariyerine Fransa'da devam etmesi bekleniyor. Galatasaray'da mevcut yönetim Mısırlı golcüyü 7-8 milyon euro'nun altında bir rakama satmayı düşünmüyor. Ancak yeni yönetimin bu futbolcuyla ilgili tasarrufu merak konusu...

Son dakika Beşiktaş haberi... Sörloth'un menajeri İstanbul'a geliyor Son dakika Beşiktaş haberi... Alexander Sörloth transferini bitirmek isteyen Beşiktaşlı yetkililer, önümüzdeki hafta başında Leipzig'le masaya oturacak. Norveçli santrforun menajeri İstanbul'a davet edildi.

Galatasaray'da kaos bitmedi Burak Elmas kararı, idari ibrasızlık neticesinde mi aldı yönetim kararıyla mı? Bunun cevabına göre Elmas’ın durumu belli olacak

Süper Lig'in en pahalı 10 futbolcusundan 5'i Galatasaray'da forma giyiyor Galatasaray bu sezon ilk 10'un dışında kalmış olsa da kadrosundaki yıldızların değeri Süper Lig ortalamasının üzerinde... Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), yayınladığı raporda Süper Lig'de forma giyen oyunculardan en pahalı isimleri derledi. Türkiye'nin en pahalı 10 oyuncusunda 5'i Galatasaray'da forma giyiyor.