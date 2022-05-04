Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis sesleri... Yunan basketbol medyasında çıkan haberlere göre Aleksandar Dordevic'le yollarını ayırmak üzere olan Sarı-Lacivertliler, bir zamanlar Zeljko Obradovic'in sağ kolu olan Itoudis'le her konuda anlaştı. 2014'ten beri Rus devi CSKA Moskova'nın başında görev yapan 51 yaşındaki Yunan koç, 2016 ve 2019'da THY Euroleague şampiyonluğu yaşamıştı.

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası Euroleague yönetimi Rus kulüplerine ağır yaptırımlar uygulayınca CSKA, UNICS ve Zenit yıldız basketbolcularının takımdan ayrılmasına izin vermişti. Yaptırımların önümüzdeki sezon da sürmesi bekleniyor. Bu yüzden Moskova'dan ayrılma kararı alan Itoudis, Fenerbahçe Beko'yla el sıkıştı. Resmi açıklama kısa süre içinde gelecek.

DJORDEVİC PLAY-OFF BİLETİ ALAMADI

Sezona Igor Kokoskov yönetiminde hazırlanan ancak Sloven koçun ani bir kararla NBA'a gitmesiyle Djordevic'i takımın başına getiren Fenerbahçe Beko, kabus gibi bir başlangıca imza atmıştı. Sırp koç sonradan takımı toparlasa da bu yıl ilk 8'e giremeyen Fenerbahçe Beko yıllar sonra ilk kez play-off dışında kaldı. Fenerbahçe Genel Menajeri Maurizio Gerhardini, Sasha Djordevic'le yolları ayırmaya karar vermişti.

BANVİT'İ DE ÇALIŞTIRMIŞTI

Fenerbahçe Beko'nun unutulmaz koçu Obradovic'in Panathinaikos'taki başarılarla dolu günlerinde sağ kolu olan Itoudis, Türkiye'de daha önce Banvit'i çalıştırmıştı. İlk başantrenörlük deneyimini Bandırma ekibinde gerçekleştiren Itoudis, ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 28 galibiyetle lider tamamlamış, ertesi sezon da CSKA Moskova'nın yolunu tutmuştu. 2016'da Berlin'de oynanan Euroleague finalinde CSKA Moskova son saniye basketiyle Fenerbahçe Beko'yu devirmeyi başarmıştı.

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