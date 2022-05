Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, 8 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sezonun son derbisine Beşiktaş taraftarları büyük ilgi gösteriyor. Valerien Ismail'in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından stadı dolduran Siyah-Beyazlılar, son 11 maçın 10'unu kazanan Fenerbahçe karşısında derbi zaferine tanıklık etmek istiyor.

Bu önemli müsabakanın biletlerinin yarın saat 11.00’de satışa sunulacağı ifade edildi. Taraftarların biletlerini passo.com.tr ve Passo Mobil uygulaması üzerinden satın alabileceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE BİLET FİYATLARI NE KADAR?

1. Kategori: 490 TL

2. Kategori: 450 TL

3. Kategori: 390 TL

4. Kategori: 375 TL

5. Kategori: 325 TL

6. Kategori: 295 TL

7. Kategori: 200 TL

8. Kategori: 175 TL

VIP 100: 1.500 TL

VIP 101-126: 1.250 TL

MESUT URGANCILAR'DAN DERBİ YORUMU

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında sahalarında Fenerbahçe ile yapacakları derbiyi kazanmak istediklerini söyledi. Urgancılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de 8 Mayıs Pazar günü Vodafone Park'ta yapacakları Fenerbahçe derbisinin centilmenlik içinde geçmesi temennisini dile getirdi.

Derbilerde iki takımın koşulları ve ligdeki sıralamasının önemli olmadığını anlatan Mesut Urgancılar, "Her iki takımın da koşulları, ligdeki sıralaması ne olursa olsun Beşiktaş-Fenerbahçe maçları her zaman zorludur ve her türlü sonuca açıktır. Heyecanı bambaşkadır. Umarım sevginin, dostluğun ve kardeşliğin hakim olduğu bir maç oynanır ve neticede kazanan biz oluruz." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulübün yöneticisi, son 3 haftasına girilen Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılım için mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sonunda Avrupa kupalarına katılımla ilgili neredeyiz, nerede değiliz göreceğiz." diye konuştu.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs Pazar günü oynanacak Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Beşiktaş'ta Umut Meraş üzüntüsü... Derbiye yetişmesi zor Beşiktaş'ın milli sol beki Umut Meraş, Kasımpaşa maçında sakatlandı. Sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama bulgularına rastlanan futbolcu sezonun geri kalanında forma giyemeyebilir.

Rıdvan Yılmaz yolcu! Beşiktaş Avrupa'ya satmaya hazır Siyah beyazlı kulüple bir sene daha mukavelesi bulunan 20 yaşındaki başarılı sol bek Rıdvan Yılmaz Avrupa’da oynamak istiyor. Torino ve Frankfurt’un takibindeki oyuncudan beklenti en az 10 milyon avro.

Fenerbahçe'de herkesi ikilemde bırakan isim: İsmail Kartal Hayaller Joachim Löw ve Jorge Jesus’tu ama tuzlu geldi. “Emanetçi” olarak göreve getirilen İsmail Kartal ise 7 maçlık müthiş bir seri gerçekleştirdi. Camia ise hoca konusunda ikiye bölündü.

Joachim Löw'ün Fenerbahçe'yi neden aylarca oyaladığı ortaya çıktı... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ikna etmek için aylarca dil döktüğü Joachim Löw'ün PSG'den gelcek teklifi beklediği için Sarı-Lacivertliler'e burun kıvırdığı iddia edildi. Alman teknik direktör, Fransız devi için Conte'nin ardından en güçlü 2. aday konumunda