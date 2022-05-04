Türkiye Gazetesi

Liverpool - Manchester City rekabetine Salah yorumu... Premier League'de şampiyonluk mücadelesi veren iki İngiliz devi, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde de karşılaşabilir. Villarreal'i eleyerek ilk finalist olan Liverpool, rakibini bekliyor. "Kırmızılar"ın Mısırlı yıldızı Real Madrid - Manchester City rövanşında İspanyol devini destekleyeceğini açıkladı.

RAMOS TARAFINDAN SAKATLANMIŞTI

Real Madrid, bu gece Ma, nchester City'yi elerse, iki takım arasında 2018 finalinin rövanşı niteliğinde bir maç oynanmış olacak. Mısırlı yıldız, 2018 finalinin ilk yarısında Sergio Ramos tarafından seret bir faulle durdurulmuş ve omzundan sakatlanmıştı. Goal'ün aktardığına göre, İngiliz BT Sport'a konuşan yıldız isim şunları söyledi: "Evet, Madrid ile oynamak istiyorum. City gerçekten zorlu bir takım, bu sezon onlara karşı birkaç kez oynadık. Kişisel olarak sorarsanız Madrid'i tercih ederim. 2018 finalinde onlara karşı kaybettik, bu yüzden onlara karşı oynamak ve maçı kazanmak istiyorum."

SON 5 YILDA 3. FİNAL

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 2004/05 ve 2018/19 sezonlarında müzesine götüren Liverpool, son 5 sezonda 3. kez adını finale yazdırmayı başardı. 2019'da Tottenham Hotspur'u yenerek şampiyon olan Jürgen Klopp'un takımı, 2017'de Real Madrid'de kaybetmişti. İngiliz ekibinin 1981 ve 1984'ten de 2 şampiyonluğu bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Villarreal, Liverpool ile karşı karşıya geldi. ilk maçı 2-0, ikinci maçı da 3-2 kazanan Liverpool adını finale yazdırdı. Liverpool'un rakibi, Manchester City ya da Real Madrid olacak.

Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Şifresiz mi? Devler Ligi'nde uzun yılları unutulmayacak 4-3'lük Manchester City - Real Madrid maçının rövanş vakti geldi... Karim Benzema'nın golleriyle sürüklediği İspanyol devi, La Liga'da şampiyonluğunu ilan ettikten sonra şimdi de Premier League devini ağırlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin adı bu akşam belli olacak.