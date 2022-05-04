Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un kiralık stoperi Stefano Denswil, sezonun kalan 3 maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. 35. haftadaki Antalyaspor maçında darbe alan Hollandalı stoperin sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Antalyaspor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Stefano Denswil’in bugün çekilen MR’ında; sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Sezon başında Serie A ekiplerinden Bologna'dan kiralanan 28 yaşındaki futbolcu Haziran ayında boşa çıkacak. Bu sezon 28 Süper Lig maçına çıkan başarılı stoperin Trabzonspor'da kalması bekleniyor.

DENSWİL'İN UZUNGÖL KEYFİ

Bordo-mavililerin, Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor karşısında şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı, takımına 3 gün izin vermişti. Şampiyonluğun keyfini çıkaran oyuncular mini tatile çıkarken, Trabzonspor'un Hollandalı oyuncusu Denswil de, tatilin bir kısmını doğa harikası Uzungöl'de arkadaşlarıyla birlikte geçirdi.

Uzungöl'ü en iyi açıdan gören Klazomat Küme Evleri bölgesinde kahvaltı yapan Denswil, burada kuymaklı ve muhlamalı serpme kahvaltı yaptı. Bu sırada bordo-mavili taraftarların fotoğraf çektirme isteğini kırmayan Hollandalı oyuncu verdiği Türkçe cevaplarla da dikkat çekti. Denswil'in, Trabzon'da Türkçe dersleri aldığı öğrenildi.

Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları İstanbul'da Yenikapı'da devam edecek Spor Toto Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor'un özel tekno kutlamaları bu kez İstanbul Yenikapı'da devam edecek. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği ve şehir merkezinin adeta dev bir diskoya dönüştürüldüğü kutlamalarda ortaya çıkan görüntüler dünyayı hayran bırakmıştı.

Trabzonspor 1 milyar TL gibi astronomik bir gelir elde etmek üzere! Kupa anıtı dikiliyor... Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 1 milyar TL'lik çağrısına ilk yanıtı yönetim kurulu verdi... Başta Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Başkan Yardımcısı Yalçın Orhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Şemsetdin Hancı ve Esat Emanet kupa anıtı için 1'er milyon bağışta bulundular.

Trabzonspor nasıl şampiyon oldu? 38 yıldır beklenen sezonun öyküsü... Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü.. Bordo-mavililer, ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi yenerek rakibinden devraldığı liderliği 27 hafta sürdürerek mutlu sona ulaştı. Karadeniz ekibi, ilk 15 haftalık dönemde 12 galibiyet, 3 beraberlikle en iyi dönemini, 30 ile 33 hafta içindeki 4 haftalık dönemde 1 mağlubiyet, 3 beraberlik ile en kötü dönemini yaşadı