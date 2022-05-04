Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, babasının geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle ziyaret için Hırvatistan'a gitti. Vida'nın babasının cuma günü operasyon geçireceği ifade edildi. Konuyla ilgili siyah-beyazlıların yaptığı yazılı açıklamada, "Domagoj Vida, babasının geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığı nedeniyle Hırvatistan’a gitmiştir. Vida’nın babası cuma günü operasyon geçirecektir" denildi.

VİDA FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Pazar günü ezeli rakibi Fenerbahçe'yi apırlayacak olan Beşiktaş'ta Hırvat stoperin forma giyip giymeyeceği belirsiz... Yönetimin yıldız ise "Eğer babamın yanında kalıp ona destek olman gerekiyorsa, derbiyi düşünme" dediği öğrenildi.

Sezon sonu şözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcuyla yeniden anlaşılması bekleniyor. Bu sezon 27 lig maçına çıkan ve 1 de gol atan Vida, Siyah-Beyazlı formayla geçirdiği 4.5 sezonda Fenerbahçe derbilerinde attığı gollerle de adından söz ettirmişti.

Öte yanda, Kayseri deplasmanında kırmızı kart gören Javi Montero derbide forma giyemeyecek.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkıyor? Derbi bilet fiyatları belli oldu Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak. Bilet fiyatlarının 175 TL ile 1500 TL arasında olduğu belirtildi.

Son dakika Beşiktaş haberi... Sörloth'un menajeri İstanbul'a geliyor Son dakika Beşiktaş haberi... Alexander Sörloth transferini bitirmek isteyen Beşiktaşlı yetkililer, önümüzdeki hafta başında Leipzig'le masaya oturacak. Norveçli santrforun menajeri İstanbul'a davet edildi.

Rıdvan Yılmaz yolcu! Beşiktaş Avrupa'ya satmaya hazır Siyah beyazlı kulüple bir sene daha mukavelesi bulunan 20 yaşındaki başarılı sol bek Rıdvan Yılmaz Avrupa’da oynamak istiyor. Torino ve Frankfurt’un takibindeki oyuncudan beklenti en az 10 milyon avro.