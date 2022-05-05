Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Villarreal'i eleyen Liverpool oldu. Bu akşam yine bir İngiliz ve bir İspanyol kulüp karşı karşıya geldi. Evinde Real Madrid'i 4-3 yenen Manchester City, ikinci maçta Mahrez'in 73. dakikada attığı golle öne geçmesine rağmen 90 dakikayı önde tamamlayamadı.

Real Madrid'de oyuna sonradan dahil olan Rodrygo 90 ve 90+1'de attığı gollerle skoru 2-1'e getirdi. Böylelikle toplamda skor 5-5 oldu ve maç uzatmalara gitti. Madrid, 95. dakikada Benzema'nın penaltıdan golüyle eşitliği bozdu.

BENZEMA'DAN 15 GOL

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon grup aşamasında 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Real, son 16 turunda ilk maçı 1-0 kaybettiği Paris Saint-Germain’i sahasında 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Carlo Ancelotti’nin öğrencileri son 3 turda da Santiago Bernabeu’da geri dönüşe imza attı. Bu sezon oynadığı 43 maçta 43 gole imza atan Karim Benzema, bu kulvarda ise 15. golünü atarak takımının finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

2022 Şampiyonlar Ligi Finali 28 Mayıs’ta Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'te oynanacak.

Mohammed Salah, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi finalindeki rakibinin Real Madrid olmasını istiyor Liverpool'un Mısırlı süper yıldızı Mohamed Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşmak istediği rakibi açıkladı... 29 yaşındaki futbolcu, Real Madrid - Manchester City maçında İspanyol devini tutacağını söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Villarreal, Liverpool ile karşı karşıya geldi. ilk maçı 2-0, ikinci maçı da 3-2 kazanan Liverpool adını finale yazdırdı. Liverpool'un rakibi, Manchester City ya da Real Madrid olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde format değişiyor, Final Four geliyor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde basketboldaki gibi Final Four'a geçiliyor... Devler Ligi'nde yarı finalden itirabaren çift maç eleme usulü tarihe karışacak.