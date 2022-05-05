Türkiye Gazetesi

Son şampiyon apoletiyle başladığı sezonda hayal kırıklığına uğrayan Beşiktaş’ta Valérien Ismaël, önümüzdeki sezonun kadrosunu şimdiden kafasında şekillendirmeye başladı. Geldiği günden bu yana gördüğü en önemli eksikliğin gol yollarındaki tıkanıklık olduğunu söyleyen Fransız teknik adam yönetimin de listesinde bulunan Alexander Sörloth’un tam aradığı isim olduğunu belirterek alınmasını istedi. Ismaël’in de transferine onay verdiği Sörloth için girişimler hızlandırıldı.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU

Norveçli golcüyü Leipzig’den kiralayan Real Sociedad, sözleşmede yer alan 16 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıklamıştı. Oyuncunun menajeri Wivestad ile temasa geçen siyah beyazlılar ilk görüşmede olumlu cevap aldı. Beşiktaşlı yöneticiler önümüzdeki hafta başında da Leipzig’le masaya oturmayı planlıyor. Beşiktaş Sörloth’a karşılık Leipzig’e, ilk olarak 6 milyon avro bonservis bedeli, sonraki satıştan da yüzde 50 pay önerecek.

ÇEBİ SİNYALİ VERMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Sörloth konusunda daha önce yaptığı açıklamada "Onu kadromuzda görmeyi çok isterim" derken "Hesap kitap yapacağız. Beşiktaş’ın şartlarına uyarsa bakacağız" demişti.

Leipzig’den sonra Real Sociedad’da da umduğunu bulamayan Alexander Sörloth, toplam 40 maçta; ligde üç, Avrupa Ligi ve Kral Kupası’nda da ikişer gol attı…

BEŞİKTAŞ'IN SAVUNMASI ÇÖKTÜ

Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılma yolunda oynayacağı kritik Fenerbahçe derbisi öncesinde savunmada büyük sıkıntı yaşıyor. Siyah beyazlılarda sarı kart cezalısı Rosier ile kırmızı kart cezalısı Montero’ya şimdi de Vida’nın yokluğu eklendi. Kalp krizi geçiren babasının yanına ülkesine giden Vida da derbiye yetişemeyecek. Vida’nın babası cuma günü açık kalp ameliyatı olacak.

Son dakika Beşiktaş haberi... Sörloth'un menajeri İstanbul'a geliyor Son dakika Beşiktaş haberi... Alexander Sörloth transferini bitirmek isteyen Beşiktaşlı yetkililer, önümüzdeki hafta başında Leipzig'le masaya oturacak. Norveçli santrforun menajeri İstanbul'a davet edildi.