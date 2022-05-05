Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da son bir ayda en çok konuşulan isim kongre üyesi Fırat Develioğlu oldu. Başkan Burak Elmas Mali Genel Kurul’da idari yönden ibra edilmeyince seçim sandığı görünmüştü. Yönetim seçime gidileceği yönünde karar almıştı ancak Fırat Develioğlu 10. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak seçimi durdurmuştu. Yapılan itiraz sonucu bir kere daha seçim kararı alınınca Develioğlu bu defa da istinaf mahkemesine giderek 30 Nisan’da yapılacak seçim iptal edildi.

BAŞKANLIĞA ADAY

Başkan Burak Elmas yönetimi seçimin 11 Haziran’da yapılacağını açıklarken bu defa da Develioğlu "Felakete sürüklendiğimizi gördüm ve aday olmaya karar verdim" demişti. Ancak Mali Genel Kurulda Divan Kurulu Başkanlığını yürüten Metin Sinan Aslan, seçimin önünü tıkayan Develioğlu’nun kulüpten ihraç edilmesi için harekete geçti. Aslan, gerekçe olarak Develioğlu’nun "itiraz sürelerini kötüye kullanmasını ve başkan adaylarını küçük düşüren sözler söylemesini" gösterecek.

TORRENT LİGİ TAMAMLAYACAK

Galatasaray’da Torrent ile sezon bitmeden yolların ayrılacağı iddiaları ortaya atıldı. Ancak mevcut yönetimin ligin bitimine üç hafta kala böyle bir adım atmayacağı ve sezonu Katalan teknik adamla tamamlayacağı öğrenildi. Torrent’in 11 Haziran’daki seçim sonrası kalıp kalmayacağına ise yeni yönetim karar verecek.

ÖZTÜRK PATLADI: NAZİFOĞLU OLMAYACAK

Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Öztürk, futbol şubesinden sorumlu yapmayı düşündüğü Levent Nazifoğlu'yla yollarını ayırdığını duyurdu. Öztürk sosyal medya paylaşımında, "Okan Buruk görüşmesi sonrası, şahsıma attığı tehtidvari Whatsapp mesajı sonrası kendisi ile ilişiğimiz kesilmiştir" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da son dakika Mostafa Mohamed gelişmesi... "Bana Fransa'dan kulüp bul!" Galatasaray'da son dakika Mostafa Mohamed gelişmesi... Fatih Terim'in yıllar önce keşfedip takıma kazandırdığı Mısırlı golcü, özellikle ilk sezonunda adından söz ettirmişti. Terim'in ayrılması ve kulüpteki yönetim krizi nedeniyle ayrılma fikrini iyice büyüten 25 yaşındaki futbolcunun kariyerine Fransa'da devam etmesi bekleniyor.

Galatasaray'da kaos bitmedi Burak Elmas kararı, idari ibrasızlık neticesinde mi aldı yönetim kararıyla mı? Bunun cevabına göre Elmas’ın durumu belli olacak