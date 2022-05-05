Türkiye Gazetesi

Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'ndaki Arjantin - İngiltere maçında giydiği forma, 9.2 milyon dolara satıldı. Londra'daki ünlü Sotheby's'müzayede evinde gerçekleştirilen açık artırmayla Maradona'nın o ünlü golü attığı forma, yeni alıcısını buldu.

Sotheby's'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Maradona'nın formasının online olarak satışının gerçekleştirildiği belirtildi. Satışın ise 9 milyon 284 bin 536 dolara tamamlandığı kaydedildi.

MAÇTAN SONRA FORMA DEĞİŞTİRMİŞLERDİ

1986 Dünya Kupası çeyrek final maçında Arjantin'in İngiltere ile oynadığı maçta bu formayı giyen Diego Maradona, takımına galibiyeti getiren iki golü kaydetmişti. Karşılaşmanın ardından Maradona, eski İngiliz futbolcu Steve Hodge ile formalarını değiştirdi. Daha önce formayı satın almak isteyenlerin tekliflerini reddeden Hodge, 2002 yılında İngiltere'deki Ulusal Futbol Müzesi'ne formayı sergilemesi için verdi.

6 Nisan'da Sotheby's'ten yapılan açıklamada ise formanın açık artırmayla satışa çıkartılacağı belirtildi.

TARİHİN EN PAHALI FORMASI

Maradona'nın 1986'da giydiği formanın satışının gerçekleştirilmesinina ardından bu forma, tarihin pahalı forması oldu. Bir önceki rekor ise Amerikan Beyzbol Ligi MLB'nin efsanevi isimlerinden Babe Ruth'a aitti. Kariyerinde Boston Red Sox, New York Yankees ve Boston Braves formaları giyen Ruth'un Yankees'te oynadığı döneme ait forma, 2019'da 5 milyon 640 bin dolara satılmıştı.

Maradona’nın sağlıkçılarına 25 yıl hapis istemi Beyin ameliyatı sonrası evinde tedavisine devam ederken 60 yaşında hayata gözlerini yuman futbol efsanesi Maradona’nın ölümünden 8 kişilik tıbbi ekibi sorumlu tutuldu. Mahkeme tıbbi ekip için ‘adam öldürmeye tam teşebbüs’ten 25 yıl hapis cezası talep etti.

Arjantin'de 'Maradona'nın öldürüldüğü' iddiasıyla gösteri düzenlendi Arjantin'de, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümünün aydınlatılması için gösteri yapıldı.

Maradona’nın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona’nın hayatını kaybetmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.