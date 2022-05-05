Türkiye Gazetesi

Kariyerine Avrupa'da devam etme kararı alan kaleci Berke Özer, Fenerbahçe'den ayrılıyor. 21 yaşındaki eldivenin bu yaz Belçika'nın köklü kulübü Anderlecht'e imza atması bekleniyor. Altınordu'dan 2018 yazında 2.5 milyon euro bonservisle transfer edilen Berke Özer'in sözleşmesi haziran ayında sona erecek. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genç kaleciyle sözleşme uzatılmayacağını açıklamıştı.

GALATASARAY DA İSTİYORDU

Bu sezon Altay Bayındır'ın sakatlığında kaleyi devralan Berke Özer, 19 maçta Fenerbahçe kalesini korudu. Piyasa değerini yükselten başarılı eldiven, iki sezon kiralık olarak forma giydiği Belçika Ligi'ne geri dönüyor. İsmail Çipe'nin yerine kaleci arayan Galatasaray'ın da gündemine gelen Berke Özer, daha fazla yıllık ücret önermesine rağmen Sarı-Kırmızılılar'ın teklifini kabul etmedi.

Berke'yle Süper Lig'den birkaç takım daha ilgilendi ancak, Westerlo formasıyla Belçika'da iz bırakan kaleci, ülkenin en büyük kulübünü Anderlecht'in kalesine geçecek.

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