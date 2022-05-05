Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Federico Bernardeschi sesleri! İtalyan transfer duyumcusu Nicolo Schira, Sarı Kırmızılılar'ın 28 yaşındaki yıldıza talip olduğunu iddia etti. Juventus ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Bernardeschi'nin takımdan ayrılmaya hazırlandığını haberleştiren Schira, Lazio'nun futbolcuya teklif yaptığını, Galatasaray'ın ise fiyat sorduğunu belirtti.

2017 yazında Fiorentina'dan Juventus'a 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan İtalyan yıldız 5 sezonda 7 kupa kazandı. İtalya Milli Takımı'yı Euro 2020 zaferi yaşayan futbolcu Azzurri'lerin formasını 38 kez giyip 6 gol atmıştı. Federico Bernardecshi bu sezon Juventus forması ile 32 maça çıkarken 2 gol ve 6 asist yaptı.

BERNARDESCSHİ'Yİ KİM GETİRECEK?

Bilindiği gibi Galatasaray'da on yılların en büyük yönetim krizi yaşanıyor. Teknik direktör Domenec Torrent, kulüpte son bir aydır hiçbir şeyin işlemediğini ve kariyeri boyunca böyle bozuk düzen görmediğini açıklamıştı. Sarı-Kırmızılılar Mayıs ayında yeni başkanını seçecek. En güçlü iki aday Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu... Devrik başkan Burak Elmas'ın da 3. aday olarak seçime gireceği konuşuluyor. İki kere seçim erteleten Fırat Develioğlu da aday olacağını açıkladı.

Peki bu isimlerden hangisi Juventus'un yıldızına talip oldu? Sarı-Kırmızılı taraftarlar hangi başkanın seçim çileği olarak Bernardeschi'yi gündemine aldığını merak ediyor.

Galatasaray'da son dakika Mostafa Mohamed gelişmesi... "Bana Fransa'dan kulüp bul!" Galatasaray'da son dakika Mostafa Mohamed gelişmesi... Fatih Terim'in yıllar önce keşfedip takıma kazandırdığı Mısırlı golcü, özellikle ilk sezonunda adından söz ettirmişti. Terim'in ayrılması ve kulüpteki yönetim krizi nedeniyle ayrılma fikrini iyice büyüten 25 yaşındaki futbolcunun kariyerine Fransa'da devam etmesi bekleniyor.

Galatasaray'da kaos bitmedi Burak Elmas kararı, idari ibrasızlık neticesinde mi aldı yönetim kararıyla mı? Bunun cevabına göre Elmas’ın durumu belli olacak

Süper Lig'in en pahalı 10 futbolcusundan 5'i Galatasaray'da forma giyiyor Galatasaray bu sezon ilk 10'un dışında kalmış olsa da kadrosundaki yıldızların değeri Süper Lig ortalamasının üzerinde... Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), yayınladığı raporda Süper Lig'de forma giyen oyunculardan en pahalı isimleri derledi. Türkiye'nin en pahalı 10 oyuncusunda 5'i Galatasaray'da forma giyiyor.

Domenec Torrent: Türkiye’de 1 gün içinde her şey değişir diyorlar. Bizim aklımız bunu almıyor Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, kulübün içinde bulunduğu hazin tabloyu özetledi... İspanyol çalıştırıcı, "Bir gün gerçekten düzgün ve detaylı bir şekilde kulübü nasıl bulduğumuzu anlatmak istiyorum. Geldiğimizde bilgisayara bile yoktu. Türkiye’de 1 gün içinde her şey değişir diyorlar. Bizim aklımız bunu almıyor. Gerçekten bu tarz çalışmaya alışık değiliz."