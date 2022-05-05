Türkiye Gazetesi

Sivasspor'un tecrübeli santrforu Mustapha Yatabare, Yğidolar'da üst üste 3 sezon 10’dan fazla gol atan oyuncular arasına girerek kulüp tarihine geçti. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın gözdesi konumundaki 36 yaşındaki Malili futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 31 maçta 10, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Yatabare toplamda ise 40 maça çıkıp 12 gol attı.

SENEYE DE TAKIMDA

2019 yazında Konyaspor'da bedavaya alınan Yatabare, Türkiye'de daha önce Karabükspor ve Trabzonspor formaları da giymişti. Sivasspor'la 1 sezon daha sözleşmesi bulunan başarılı futbolcu, Mali Milli Takımı'nda ise 35 kez forma giyip 7 gol attı.



Sivasspor formasıyla üst üste 3 sezon 10’dan fazla gol atan oyuncular şöyle;

Mustapha Yatabare (2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022)

Aatif Chahechouhe (2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016)

Mehmet Yıldız (2006/2007 - 2007/2008 - 2008/2009)

RIZA ÇALIMBAY: GALATASARAY GALİBİYETİNİ HAK ETTİK

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Taraftarlarımız Alanyaspor maçına lig maçındaki gibi gelirlerse bizim için sıkıntı olur. Biraz daha takıma destek vermeleri gerekiyor. Bu desteği takımımız hak ediyor. Taraftarlarımızla birlikte Alanyaspor maçını iyi şekilde bitirip final oynamak istiyoruz.” dedi.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "Galatasaray maçında iki tam da kazanmak için oynadı. Kendi adımıza konuştuğumuz zaman ‘kapanalım ve puan alalım’ diye bir düşüncemiz olmadı. Tabi ki zamanı geldi maçın içinde kapandık, zamanı geldi atak yaptık. Güzel pozisyonlar yakaladık, güzel goller de attık. İyi bir galibiyet aldık. Mükemmel bir taraftar önünde oynadık. O taraftar önünde Galatasaray’dan puan almak çok zordu. Takımımdan çok memnunum. Maçın başından sonuna kadar mükemmel mücadele ettiler. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Çok çekişmeli ve çok güzel bir lig maçı oldu.” diye konuştu.

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