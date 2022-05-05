Türkiye Gazetesi

Zlatan Ibrahimovic'ten Serdar Dursun'a mesaj... Milan'da forma giyen İsveçli süper yıldız, sosyal medyada adı "Gurbetçi Zlatan"a çıkan Fenerbahçe'nin golcüsüne esprili bir video mesajla seslendi. 40 yaşındaki santrfor meslektaşına "Serdar Dursun, unutma sadece bir Zlatan var. Gerçek Zlatan'dan kopyasına selamlar" diye mesaj gönderdi.

ADI "YERLİ ZLATAN"A ÇIKTI

İkilinin yakın arkadaş olduğu ortaya çıktıktan sonra Serdar Dursun için "Gurbetçi Zlatan" yakıştırmaları yapılmaya başlanmıştı. Geçen sezon Darmstadt formasıyla Bundesliga 2'de gol kralı olup Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza atan 30 yaşındaki futbolcu bu sezon 29 Süper Lig maçında 11 gol attı.

Sarı-Lacivertliler'deki performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen Serdar, son 4 haftada 5 gol atarken, ay-yıldızlı formayla da 4 maçta 3 gol kaydetmişti.

Serdar Dursun'dan Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklama Fenerbahçe'nin en önemli gol silahı Serdar Dursun, sezon değerlendirmesinde bulundu. Son 3 maçı kazanmak istediklerini belirten Dursun, Arda Güler ilgili de konuştu.

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