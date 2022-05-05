Türkiye Gazetesi

Rus takımlar UEFA organizasyonlarında yer alamıyor, Euroleague'deki Rus takımları dağıtıldı, Rus tenisçiler turnuvalarda ülke bayraklarını kullanamıyor, olimpik sporcular milli marş okutamıyor... Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın spordaki faturası Ruslar için ağır oldu. EuroLeague ve UEFA, Rus kulüplerinin gelecek sezon da turnuvalarda yer almayacağını açıkladı.

BATI'YLA İPLER İYİCE KOPTU

Bunun üzerine Rusya Futbol Federasyonu, Spor Tahkim Mahkemesi'ndeki (CAS) itirazını geri çekti. Alman medyasında yer alan haberlere göre; Putin Rusya'sı UEFA'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Rusya Futbol Federasyon, Asya Futbol Konfederasyonu'na (AFC) katılmak için çalışmalara başladı. Rusya'nın yüz ölçümünün yarısından fazlası Asya topraklarında yer alıyor.

Rus devlet kanalında yayınlanan bir spor programında konuşan eski boksör ve spor komitesi başkan yardımcısı Dmitry Pirog, "Asya futbol konfederasyonuna geçiş konusunda ciddi bir şekilde düşünmenin zamanının geldiğini düşünüyorum" dedi. Pirog, bunun nedeninin UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımın uluslararası alanda mücadele etmesine yönelik yasağının ne kadar süreceği belirsizliği olduğunu söyledi.

YAPTIRIMLAR ARTTI

UEFA, bu hafta 2028 veya 2032 Avro için teklif vermesini engelleyerek Rusya'ya yönelik yaptırımları artırdı. Pirog, Asya'nın birçok ünlü Avrupalı ​​antrenöre sahip olduğunu ve güçlü bir şekilde geliştiğini söyledi. Ancak eski Rusya Futbol Federasyon başkanı Vyacheslav Koloskov, "Rus futbolunun ölümünü getireceği ve ayrıca Avrupa ailesine asla geri dönemeyeceğimiz" için kişisel olarak bir değişikliğe "kesinlikle karşı olduğunu" söyledi.

Avustralya 2006'da Okyanusya'dan Asya'ya geçerken, İsrail 1990'ların başında Asya'dan UEFA'ya geçmişti.

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UEFA, Rusya’ya yaptırım kararını uzattı UEFA, Rusya kulüplerine yaptırım kararını uzattı. 2022-2023 sezonunda da Avrupa kupalarına katılmayacaklar.