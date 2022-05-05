Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları bu gece oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının finalistleri, TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

İskoçya'nın Rangers takımı, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Alman ekibi Leipzig'i konuk ediyor. Bir diğer Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ise deplasmanda 2-1 yendiği İngiliz kulübü West Ham United'ı ağırlıyor.

Çeyrek finalde Barcelona'yı eleyen Eintracht, 50 bin seyircisi önünde West Ham'ı eleyerek adını finale yazdırmak istiyor. Fenerbahçe'nin grubundan çıkan ve UEFA Avrupa Ligi'nde yenilgi yüzü görmeyen Oliver Glasner'in takımına her türlü beraberlik yetecek. David Moyes yönetimindeki Londra ekibi ise Sevilla'nın ardından Olympique Lyon'u eleyerek kupanın favorisi olduğunu göstermişti. "Çekiçler" ilk maçı evinde 1-2 kaybetse de finalden umutlu...

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda yapılacak.

Manchester'da Declan Rice savaşı... Yılın transferinde City mi, United mı kazanacak? West Ham altyapısından yetişen ve İngilitere Milli Takımı'nın banko isimleri arasına gire Declan Rice, yaz transfer döneminde ismini çok sık duyacağımız bir futbolcu olacak... Zira, Manchester United ile Manchester City, 100 milyon sterlinin üzerinde bir bonservisi gözden çıkararak transfer yarışına girmiş durumda.

Real Madrid - Manchester City 3-1 ÖZET Klasikler arasına girecek maç Devler Ligi'nde uzun yılları unutulmayacak 4-3'lük Manchester City - Real Madrid maçının rövanşı da unutulmaz oldu. Karim Benzema'nın golleriyle sürüklediği İspanyol devi, La Liga'da şampiyonluğunu ilan ettikten sonra Premier League devini ağırladı. 90. dakikaya 0-1 geride giren Real Madrid, finalde Liverpool'un rakibi oldu.