Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin 17'lik yıldızı Arda Güler, İspanyol medyasında haber olmaya devam ediyor... Katalan gazetesi Sport'un internet sitesinde yer alan haberde Barcelona'nın Arda Güler transferinde ısrarcı olmayacağı, listesindeki diğer "harika çocuk"lara yönelebileceği yazıldı.

Arda Güler için bugünde kadar resmi teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalan tek kulüp konumundaki Borussia Dortmund böylece transfer yarışında öne geçmiş oldu. 17 yaşında daha mart ayında giren ve buna rağmen 24 resmi maça çıkan Arda Güler'in geleceğin en büyük yıldızlarından biri olacağının altını çizen Sport editörü, Arda'nın Fenerbahçe'deki istatistiklerini sıralamayı da ihmal etmedi.

30 MİLYON EUROYA DÖNÜŞ YAPILMADI

17 Mart 2022 tarihinde 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atan ve 50 milyon euroya yakın serbest kalma bedeli bulunan Arda Güler için Almanlar'ın teklifinin beklentilerin altında kaldığı ve Ali Koç'un 30 milyon euro istediği iddia edilmişti. Dortmund yetkilileri henüz teklifi revize etmiş değil.

Genç yetenekleri parlatıp yüksek bedellere satmasıyla ünlü olan Borussia Dortmund, daha önce Emre Mor'a da böyle bir yatırım yapmış ancak 9 milyon euroya aldığı genç ismi 13 milyon euroya elinden çıkarabilmişti. Sarı-Siyahlılar Jadon Sancho, Jude Belingham, Erling Haaland, Ousmane Dembele, Christian Pulisic ve Aubameyang gibi isimleri genç yaşta bulup çok büyük karlara satabilmişti.

Ibrahimovic'ten esprili video mesaj... "Serdar Dursun, unutma sadece bir Zlatan var" Fenomen golcü Zlatan Ibrahimovic, son haftalarda attığı gollerle "Gurbetçi Zlatan" diye anılmaya başlayan Fenerbahçe santrforu Serdar Dursun'a sosyal medya hesabından esprili bir mesaj gönderdi. İsveçli süper yıldız "Serdar Dursun, unutma sadece bir Zlatan var. Gerçek Zlatan'dan kopyasına selamlar. Kendine iyi bak, desteğin için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Serdar Dursun'dan Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklama Fenerbahçe'nin en önemli gol silahı Serdar Dursun, sezon değerlendirmesinde bulundu. Son 3 maçı kazanmak istediklerini belirten Dursun, Arda Güler ilgili de konuştu.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek.