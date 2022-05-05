Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililerin 5 Mayıs 1996'da Fenerbahçe'ye karşı 2-1 kaybettiği maçı izlemek üzere Giresun'un Görele ilçesinden Trabzon'a giden Mehmet Dalman, mağlubiyetin ardından ertesi sabah kendisini evinin önündeki ağaca asarak intihar etmişti. Mehmet Dalman'ın 26. ölüm yıldönümünde Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Dalman'ın ağabeyi Ahmet Dalman ile birlikte mezar ziyaretinde bulunarak dua okudular.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, mezar ziyareti sonrasında Dalman ailesi ile sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Sezon bitene kadar hiçbir açıklama yapmayacağını belirten Ağaoğlu daha sonra mezarlıktan ayrıldı.

FIRTINA REKOR İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor'un konuğu olacak olan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, tarihinin de en uzun liderlik serisini elde edecek. Bordo-mavililer 1979-80 sezonunda son 28 haftalık dilimde liderlik koltuğunda oturarak sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Karadeniz ekibi, bu sezonda Hatay deplasmanı ile birlikte 28 hafta liderlik koltuğunda oturmuş olacak.

Ligde 77 puanla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, 9. haftada konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmuştu. Söz konusu dönemden sonra koltuğu bırakmayan Trabzonspor mutlu sona ulaşırken, sezon sonuna kadar alacağı olumlu veya olumsuz sonuçlar ise tarihi rekor kırmasına engel olmayacak. Bordo-mavililer sezonun tamamlanmasıyla birlikte 30 hafta liderlik koltuğunda kalarak en uzun serisini yakalayacak ve tarihi bir rekora daha imza atmış olacak.

AÇIK ARA REKOR GELEBİLİR

Lig tarihinde en fazla puan farkıyla şampiyonluğa ulaşan takım Galatasaray. Sarı-kırmızılı ekip, 1987-1988 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci sıradaki Beşiktaş 78 puanda kalmıştı. Aradaki 12 puan, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasındaki en yüksek fark olarak tarihe geçti.

Süper Lig'de 77 puanla ilk sırada yer alan Trabzonspor, en yakın rakibi Fenerbahçe ise 68 puan yer alıyor. Aralarındaki puan farkı 9 olurken, kalan 3 haftada Karadeniz ekibi maçlarını kazanıp sarı-lacivertlilerin kaybetmesi halinde ise en fazla puan farklıyla şampiyonluk rekoru Trabzonspor'a geçmiş olacak.

Stefano Denswil sezonu kapattı... Trabzonspor'dan sağlık bilgilendirmesi Trabzonspor'dan Denswil açıklaması... "Antalyaspor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Stefano Denswil’in bugün çekilen MR’ında; sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları İstanbul'da Yenikapı'da devam edecek Spor Toto Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor'un özel tekno kutlamaları bu kez İstanbul Yenikapı'da devam edecek. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği ve şehir merkezinin adeta dev bir diskoya dönüştürüldüğü kutlamalarda ortaya çıkan görüntüler dünyayı hayran bırakmıştı.