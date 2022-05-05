Türkiye Gazetesi

Eurocup'ta başarılı performans sergileyerek finale kalan Bursaspor'da, Başantrenör Dusan Alimpijevic sezonun başantrenörü seçildi. Eurocup'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, turnuvada yer alan diğer takımların başantrenörleri tarafından yapılan oylama sonucunda Alimpijevic'in yılın antrenörü seçildiği ifade edildi.

Bursaspor, Partizan ve Cedevita zaferlerinin ardından Eurocup yarı finalinde Andorra deplasmanında rakibini 85-68’lik skorla mağlup ederek finale yükseldi. Yeşil-beyazlılar finalde İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek.

Amerikalı forvet Kevarrius Hayes ise Morabanc Andorra karşısındaki etkili performansıyla yarı finallerin en değerli oyuncusu seçildi.

O KUPA BURSA'YA GELECEK

EuroCup’ta finale yükselen Frutti Extra Bursaspor, Bursa’da coşkuyla karşılandı. Andorra'dan dönen Yeşil-beyazlı kafile, Barış Spor Salonu’na gelir gelmez, binlerce taraftar meşaleler yakıp, tezahüratlar yapmaya başladı.

Büyük bir coşkunun yaşandığı karşılama töreni, spor salonunun içine de sarktı. Burada da oyuncular ve taraftar adeta bütünleşti. Bursaspor taraftarı, “O kupa Bursa’ya gelecek” tezahüratları yaparken, kupa sözünü de hem oyunculardan hem teknik heyetten hem de yönetimden aldı.

Frutti Extra Bursaspor seneye Euroleague'de mücadele edecek ULEB EuroCup'ta adını finale yazdırarak tarihi başarı elde eden Frutti Extra Bursaspor, bu "hikayeyi" kupayla taçlandırmak istiyor. Kulüp Başkanı Sezer Sezgin, finale kalarak çifte bayram yaşadıklarını söyledi. Yeşil-Beyazlılar seneye Euroleague'de mücadele edecek.

Frutti Extra Bursaspor, Andorra deplasmanında farklı kazandı, EuroCup'ta finali gördü (68-85 MAÇ ÖZETİ) Frutti Extra Bursaspor tarih yazıyor... Yeşil-Beyazlılar üst üste 3 rakibini de deplasmanda eleyerek EuroCup'ta adını finale yazdırdı. EuroCup'ı daha önce Türk takımlarından Galatasaray ile Darüşşafaka kazanmıştı. Morabanc Andorra - Frutti Extra Bursaspor : 68 - 85 maç özeti...

Frutti Extra Bursaspor, EuroCup'ta yarı finalde... Basketbolda Avrupa'yı titretiyoruz Frutti Extra Bursaspor'un EuroCup rüyası sürüyor... Bursa ekibi Partizan'dan sonra Slovenya'nın köklü kulübü Cedevita Olimpija'yı da eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Frutti Extra Bursaspor tarih yazdı! Obradovic'e hayatının şoku... Frutti Extra Bursaspor, EuroCup son 16 karşılaşmasında, Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı Belgrad'da 103-95 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.