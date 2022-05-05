Türkiye Gazetesi

Şampiyon Trabzonspor, transfer çalışmalarına erken başladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "Yazın oynayacağımız hazırlık maçları bile planlandı" dediği Bordo-Mavililer, transfere de aynı titizlikle yaklaşıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfer listesindeki isimler de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Avcı'nın yönetiminden Borussia Mönchengladbach'ın sağ beki Kaan Kurt'u istediği öğrenildi.

Sağ bekte Bruno Peres ve Serkan Asan'a alternatif oluşturmak isteyen Avcı, 20 yaşındaki sağ beki bir süredir Almanya'da izletiyordu. Mönchengladbach 2. takımında forma giyen gurbetçi futbolcu ile Hollanda ekiplerinin de ilgilendiği ancak ailesinin Karadeniz kökenli olması sebebiyle Trabzonspor'a yakın olduğu belirtildi.

TRABZONSPOR'A BEDAVAYA GELECEK

Devre arasında genç ve yerli isimlere yönelen Trabzonspor, Bursaspor'dan 18 yaşındaki stoper Taha Altıkardeş, Bayer Leverkusen'den 18 yaşındaki forver Emirhan Gedikli, Altınordu'nun 19 yaşındaki santrforu Enis Destan, Bursaspor'un 20 yaşındaki golcüsü Batuhan Kör ve yine Yeşil-Beyazlılar'dan 19 yaşındaki orta saha Kerem Şen'i transfer etmişti. Bordo-Mavililer'in kasasından bu 5 futbolcu için 3 milyon euro civarında bir rakam çıktı. Kaan Kurt transferi ise bedavaya bitecek. Alman kulübüyle sözleşmesi bitecek olan genç ismin cüzzi bir yetiştirme bedeli karşılığı imza atması bekleniyor.

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Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları İstanbul'da Yenikapı'da devam edecek Spor Toto Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor'un özel tekno kutlamaları bu kez İstanbul Yenikapı'da devam edecek. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği ve şehir merkezinin adeta dev bir diskoya dönüştürüldüğü kutlamalarda ortaya çıkan görüntüler dünyayı hayran bırakmıştı.