Türkiye Gazetesi

Uzun süredir mali olarak dar boğazda olan Eskişehirspor, yönetimin ve taraftarının çabalarıyla geçmiş dönemlerden kalan borçları kapatmaya çalışıyor. Son olarak 2015-16 sezonunda kırmızı - siyahlı kulüpte top koşturan Şilili santrafor Sebastián Pinto'ya borcunun bir taksitini daha ödediğini duyuran Başkan Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden borç çizelgesini paylaştı.

Paylaşımına "Ev kredisi gibi maşallah. Ömür bitti Pinto'nun taksiti bitmedi" notunu düşen başkan, son olarak "Az kaldı senden de kurtulacak Eskişehirspor" dedi. Paylaşım taraftardan yoğun destek aldı.

ESKİŞEHİRSPOR 3. LİG'E DÜŞTÜ

Türk futbolunun en köklü kulüplerinden olan Eskişehirspor önümüzdeki sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek. En çok taraftarı olan kulüplerden biri olan Es-Es, kötü yönetimlerin bıraktığı borç yükünden yıllardır kurtulmaya çalışıyor. Şilili Pinto da Kırmızı-Siyahlılar 2016'da Süper Lig'de mücadele ederken transfer edilmişti.