Türkiye Gazetesi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde Ziraat Bankkart-Halkbank mücadelesi gerçekleşti. Halkbank karşısında 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

3 MAÇI DA KAZANDILAR

Sete iyi başlayan Halkbank, Ziraat Bankkart karşısında bir ara farkı 3'e kadar (8-5) çıkardı. Farkı kapatan Ziraat Bankkart, etkili oyunuyla ilk seti 25-23 önde tamamladı.

İkinci sette de etkili oyununu sürdüren ve kolay hata yapmayan Ziraat Bankkart, çekişmeli geçen bu seti de 25-22 önde bitirdi.

Üçüncü sette rakibinin hatalarını iyi değerlendiren ve rahat bir oyun sergileyen Ziraat Bankkart, bu seti de 25-19 önde tamamladı.

Halkbank karşısındaki 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Efeler Ligi 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON

Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde Halkbank karşısında 3 maçı da kazanarak, geçen sezonun ardından bu yıl da şampiyonluk ipini göğüsledi.

Tek şampiyonluğunu geçen sezon yaşayan başkent temsilcisi, Halkbak karşısında üst üste ikinci zafer için mücadele etti.

Halkbank'ı ilk iki maçta da 3-1'lik skorlarla yenen Ziraat Bankkart, serinin üçüncü müsabakasında rakibi karşısında 3-0 kazanmayı başardı.

41 yıl önce kurulan Ziraat Bankkart, geçen sezonun ardından ikinci kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

KAVAZ'IN İLK ŞAMPİYONLUĞU

Ziraat Bankkart'ta 2014'te oyunculuğu bırakan, altyapılarında çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra A takımında yardımcı antrenörlük yapan ve yaklaşık 2 ay önce göreve getirilen Mustafa Kavaz ise başantrenörlük kariyerinin ilk şampiyonluğunu 39 yaşında elde etti.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyon olan Ziraat Bankkart kupasını aldı.

Play-off final serisinde Halkbank karşısında 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart, üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Maçın ardından düzenlenen ödül töreninde kaptan Arslan Ekşi'ye kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve AXA Sigorta Orta Anadolu Satış Müdürü Ebru Çağlar verdi.

Kupayla salonda büyük sevinç yaşayan Ziraat Bankkart'lı voleybolcular, törenin ardından seyircilerle fotoğraf çektirdi.

Organizasyonu ikinci tamamlayan Halkbank'a şiltini ise TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu verdi.

KARŞILAŞMANIN EN DEĞERLİ OYUNCUSU ARSLAN EKŞİ OLDU

Maçın ardından final etabının en değerli oyuncular da belli oldu.

Buna göre, Paidar Demir Özel Ödülü'nü Halkbank'tan Efe Bayram alırken, en iyi libero Halkbank'tan Volkan Döne, en iyi pasör Ziraat Bankkart'tan Arslan Ekşi, en iyi orta oyuncu Ziraat Bankkart'tan Bedirhan Bülbül, en iyi smaçör Ziraat Bankkart'tan Martin Atanasov ve en iyi pasör çaprazı Ziraat Bankkart'tan Wouter Ter Maat seçildi.

Karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilen Ziraat Bankkart'lı Arslan Ekşi'ye ödülünü ise TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Ziraat Bankkart'ı tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"AXA Sigorta Efeler Ligi 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayarak üst üste 2. kez kupayı müzesine götüren Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı sporcularını, teknik heyetini ve yönetimini kutluyorum. Play-off final serisinde mücadele eden Halkbank'ı da tebrik ediyor, her iki kulübümüze gelecek sezonda başarılar diliyorum."

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