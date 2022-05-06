Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’da sıkıntılar bitmek bilmiyor. Sezon başında takımı gençleştirerek geleceğe yatırım yapmayı hedefleyen Burak Elmas yönetimi, beklenen sonuçlar bir türlü gelmeyince Fatih Terim ile yollarını ayırmıştı. Kurtarıcı olarak göreve getirilen Domènec Torrent de beklentilerin çok altında kalınca ayrılık gündeme geldi ancak mali yetersizlikten dolayı mecburen göreve devam ediyor. Seçimin üst üste iptal edilmesi, yeni tarih derken camianın ayarları bozuldu.

ARKADAŞLIK BİTTİ

Yaşanan bu olumsuz tabloya her gün yeni konular ekleniyor. Fatih Terim’in ayrılmasının ardından kötü sonuçlar bir türlü durmayınca Florya’nın tadı iyice kaçtı. Arkadaşlık ortamı da bundan etkilenirken İspanyol teknik adamın forma dağıtımı huzurları kaçırdı. Zamalek’ten büyük umutlarla transfer edilen Mustafa Muhammed başta olmak üzere Marcao, Nelsson gibi yıldız isimlerin kendilerine gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

G.Saray son dakika yeni bir dava krizi yaşamazsa 11 Haziran’da 39. başkanını seçecek. Burak Elmas’ın aday olup olmayacağı ise kulislerde hâlen en çok konuşulan konuların başında geliyor. Domènec Torrent de kesin olarak önümüzdeki sezon takımın başında olmayacak.

Federico Bernardeschi Galatasaray'a mı transfer oluyor? İtalyan basını yazdı... Juventus'la sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki İtalyan yıldız Federico Bernardecshi ile Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği iddia edildi...