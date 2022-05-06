Türkiye Gazetesi

Geçen sezonu Sergen Yalçın’la şampiyon olarak tamamlayan ancak bu sezon umduğunu bulamayan Beşiktaş sahasında Fenerbahçe’yi yenerek taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Sergen Yalçın’ın bırakmasının ardından Önder Karaveli ile de beklediği sonuçları alamayan siyah beyazlılar takımı Valérien Ismaël’e teslim etti. Ancak Fransız teknik adam da beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremedi. Tecrübeli teknik adam oyuncularına derbinin ‘özür maçı’ niteliğinde olacağını söyledi.

SAVUNMA SİL BAŞTAN

Hem Avrupa kupaları ümidini devam ettirmek hem de taraftarları mutlu etmek için ellerinde büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Ismaël, “Sezonu derbi zaferiyle kapatarak bir nebze olsun taraftarımızın yüzünü güldürelim” dedi. Diğer taraftan cezalı olan Montero ve Rosier ile babasının hastalığı sebebiyle ülkesine giden Vida’nın yokluğu Ismaël’i sıkıntıya soktu. Fransız hocanın Montero’nun yerine Souza’ya stoperde, Rosier’in yerine de Necip’e sağ bekte forma vermesi bekleniyor.

AYDINUS DA GERİ DÖNDÜ

MHK, 8 Nisan’da klasman dışı bırakılan ancak Tahkim’in haklı bulduğu hakemlere görev vermeye devam ediyor. Hafta sonunda oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek. Bu maç genç hakemin ilk derbisi olacak. Fırat Aydınus 85 gün sonra Başakşehir-Galatasaray maçıyla sahalara dönecek.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Rıdvan Yılmaz yolcu! Beşiktaş Avrupa'ya satmaya hazır Siyah beyazlı kulüple bir sene daha mukavelesi bulunan 20 yaşındaki başarılı sol bek Rıdvan Yılmaz Avrupa’da oynamak istiyor. Torino ve Frankfurt’un takibindeki oyuncudan beklenti en az 10 milyon avro.