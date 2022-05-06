Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde Leicester City'yi eleyen AS Roma, gözünü şampiyonluğa dikti. İtalyan ekibinin fenomen teknik direktörü Jose Mourinho, 1-1'in rövanşında İngiliz ekibini Olimpico'da1-0 mağlup ettikleri maçın ardından şampiyon olmuş gibi sevindi.

AS Roma'nın başına 2021 yazında geçen ve "Artık devri geçti" eleştirileri alan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, müzesinde hiç Avrupa kupası bulunmayan başkent ekibinde tarihe geçmek istiyor. Daha önce Porto'yla UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan 59 yaşındaki çalıştırıcı, ardından İnter'le Devler Ligi'ni, Manchester United'la da UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmıştı.

AS ROMA'NIN AVRUPA ZAFERİ YOK

İtalya'nın en köklü kulüplerinden olan Sarı-Kırmzılılar, 1983-84 sezonunda bugünkü Şampiyonlar Ligi'nin muadili olan Avrupa Kupası'nda final oynayıp Liverpool'a kaybetmişti. 1990-91 sezonunda ise UEFA Kupası'nda İnter'le final oynayan AS Roma yine 2. olmuştu. Mourinho, "Giallorossi"ye tarihinin ilk Avrupa kupasını kazandırmak istiyor.

"Winner" hoca maçtan sonra "Bir aileyiz. Roma caddelerinde, balkonlarımızda, stadyumda, saha dışında... Bu gece büyük bir aile olduk. Finali ve şampiyonluğu hak eden bir aile" dedi.

TAMMY ABRAHAM'DAN ÜÇLÜK

İngiltere'de oynanan ilk maçta 1-1 berabere kalan Roma ile Leicester City, yarı final rövanş maçında Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Yaklaşık 70 bin futbolseverin izlediği mücadelede Roma'ya galibiyeti getiren tek golü, 11. dakikada İngiliz golcü Tammy Abraham attı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Roma, finale yükselen taraf oldu. Bitiş düdüğüyle Romalı futbolcular ve taraftarlar, statta büyük sevinç yaşadı.

Bu yaz 40 milyon euro bonservisle Chelsea'den transfer edilen İngiliz santrfor Abraham, Roma'daki ilk sezonunda Serie A'da 34 maçta 15 gol, 4 asistle oynadı. 24 yaşındaki futbolcu Konferans Ligi'nde ise 12 maçta 9 gole ulaşarak turnuvanın en golcü ismi oldu.

RAKİP FEYENOORD

Diğer eşleşmede ise Cengiz Ünder'in forma giydiği Olimpik Marsilya ile Orkun Kökçü'nün takımı Feyenoord karşılaştı. Fransız kulübü Olimpik Marsilya, deplasmanda 3-2 yenildiği Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk etti. Feyenoord, mücadelenin 0-0 bitmesiyle finalde Roma'nın rakibi oldu.

Milli futbolculardan Cengiz 80. dakikada oyuna girerken, Orkun 90 dakika sahada kaldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Stat'ta oynanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu Roma ve Feyenoord UEFA Konferans Ligi'nde finale yğkselen takımlar oldu.

Rusya UEFA'dan ayrılıp Asya Futbol Konfederasyonu'na katılacak Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya yönelik yaptırımların ardından Putin cephesi radikal bir karar aldı... UEFA organizasyonlarına alınmayan ve Batı'dan dışlanan Ruslar, yüzünü Asya'ya çevirdi.