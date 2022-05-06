Türkiye Gazetesi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu Ziraat Bankkart'ın başantrenörü Mustafa Kavaz, çok mutlu olduklarını, oyuncularının bu şampiyonluk için yüreklerini ortaya koyduklarını söyledi.

Kavaz, play-off final serisinde son maçın ardından kupayı kaldırmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Ne desem az, bu çocuklar yüreklerini ortaya koydular, yaklaşık 2,5 aydır çok ciddi bir hazırlık dönemimiz oldu, kötü zamanlardan çıkmıştık, özverili oynadılar, sakat sakat antrenman yaptılar. Ne diyebilirim ki bütün her şey onların, bravo tebrik ediyorum, çok güzel duygular içerisindeyim. Şampiyonluk duygusun yarın belki daha fazla hissederim, şu an biraz değişik duygular yaşıyorum, herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Üst üste ikinci kez takımın şampiyon olmasıyla ilgili de Kavaz, "Geçen sene yardımcı antrenördüm, bu sene Allah başantrenör olarak şampiyonluğu nasip etti." dedi.

Halkbank'ın son maçta öne geçtiği anlarda yaşadığı duygularla ilgili de Kavaz, "Normaldir, son kozlarıydı, bir şeyleri deneyeceklerdi ama bizim sakin kalmamız gerekiyordu, sakin kaldık ve bu sonuç çıktı ortaya." dedi.

EN DEĞERLİ OYUNCU ARSLAN EKŞİ

Karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilen Ziraat Bankkart'ın kaptanı Arslan Ekşi de "Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum, Ziraat Bankkart'ta ikinci şampiyonluğum ama toplamda 15. şampiyonluğum. Buraya geldiğim için, bu kulübün değerini anladığım için çok mutluyum. İnşallah seneye Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi bir kadroyla, daha güçlü bir kadroyla daha yukarıları hedefliyoruz. Başkanımızdan sözünü aldık, inşallah bunu devam ettireceğiz." dedi.

Üst üste ikinci kez en değerli oyuncu ödülünün sahibi olmasıyla ilgili de Ekşi "MVP ödülü bana standart bir ödül ama iki sene üst üste almak da herhalde kolay olmuyor. Çok çalıştım ama bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum, onlarla beraber başardık bunu. Zaten elimizde gördüğünüz kupa burada, inşallah bir sonraki sene üçüncü şampiyonluğu devam ettirelim. Yani '15 şampiyonluğum var' diyorum ama her defasında kazanmak istiyorum, kazanmak çok güzel bir duygu ama Halkbank'ı da yabana atmayalım Halkbank'daki arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Üç maçta da çok güzel maçlar oynandık, kazandık, mutluyuz." diye konuştu.

Efeler Ligi'nin şampiyonu Ziraat Bankkart oldu Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin şampiyonu, Halkbank karşısında 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart oldu.

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