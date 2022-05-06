Türkiye Gazetesi

Giresunspor'da başarılı bir sezon geçiren kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'da kaleyi almak almak istiyor... Sarı-Kırmızılılar'a 2019 yazında Bursaspor'dan transfer edilen ve geçen yaz ligin yeni ekibi Giresunspor'a kiralanan 26 yaşındaki eldiven, özellikle penaltılardaki başarısıyla adından söz ettirmiş ve Yeşil-Beyazlılar'ın kümede kalma hedefine büyük katkı sağlamıştı.

Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleci krizi yaşayan ve İsmail Çipe'ye kalan Galatasaray'ın devre arasında Okan'ı geri çağırması gündeme gelmişti. Ancak Giresun'da kalıp başarılı performansını sürdüren Okan Kocuk, seneye Florya'ya geri dönecek.

Geleceğiyle ilgili olarak Okan, "Tabii kiralık oyuncuyum, geri döneceğim. Galatasaray'da da oynamak istiyorum, hedefim Galatasaray'da oynamak. Galatasaray'ın oyuncusuyum ama hayat, zaman ne getirir, bunu bilemeyiz" ifadelerini kullandı.

"GİRESUN HALKI BİLE İNANMIYORDU"

Sezon başında çoğu kişide Giresunspor'un küme düşeceği düşüncesi olduğunu dile getiren Kocuk, "Belki Giresun halkı bile tutunabileceğimize inanmıyordu. Bakıldığında ilk 6 hafta galibiyetsiz geçti, belki bir gol attığımız 6 haftaydı ama Göztepe deplasmanından sonra toparlanan bir takım vardı." dedi.

Kocuk, takımın birbirine alışmasıyla galibiyetlerin gelmeye başladığını kaydederek, "Çok şükür ligin sonunda lige tutunmayı başarabildik, güzel bir hikaye yazıldı diye düşünüyorum. Sezon başından beri inişler, çıkışlar tabii ki üzüldük. Yeri geldi çok da sevindiğimiz zamanlar oldu ama sonu bence çok mutlu bitti." ifadelerini kullandı.

TAKIMDA HAMLE OYUNCUSU KALMADI

Takım olarak kısıtlı bir kadroyla ligde mücadele ettiklerinin altını çizen Kocuk, şöyle devam etti:

"Son on haftada giden arkadaşlarımız oldu. Bakıldığında kenardan yapabileceğimiz hamleler de kalmamıştı ama gerçekten içeride çok güzel bir arkadaşlık, çok güzel bir aile olgusu vardı, bizi bence başarıya götüren de buydu. Herkes birbirine sımsıkı sarıldı ve başarı böyle geldi. Çünkü oyuncular, personel, yöneticiler olsun herkes birbirine inandı ve günün sonunda başarıya ulaştığımızı düşünüyorum. En önemli faktör birbirine inanmak ve aile olabilmekti. Biz de bunu gerçekten çok iyi başardık."

Kocuk, kendisinin iyi bir sezon geçirdiğini dile getirerek, "Sonuçta arkadaşlarım olmasa ben de böyle bir sezon geçiremezdim. Takım savunmasını iyi yapan takımlardan biriydik. Küme düşmemeye oynadık ama ligde en az gol yiyen beş takımdan biriyiz, bu da takım savunması sayesinde oldu." şeklinde konuştu.

Giresunspor teknik direktör Hakan Keleş'le yola devam etmeye kararlı Giresunspor haberleri... Giresunspor Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, teknik direktör Hakan Keleş ile gelecek sezon da yola devam etmek istediklerini söyledi. Başarılı çalıştırıcı Yeşil-Beyazlılar'ı 44 yıl sonra Süper Lig'e çıkarıp ilk sezonunda hedefi tutturdu.

Giresunspor Süper Lig'de kaldı Süper Lig'de 35. hafta maçında Giresunspor, sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 2-0'lık skorla yenerek Süper Lig'de kalmayı garantiledi.

Galatasaray, Okan Kocuk’u kadrosuna kattı Galatasaray, Bursaspor ile sözleşmesini fesheden 23 yaşındaki kaleci Okan Kocuk kadrosuna kattı. Okan, geçtiğimiz sezon Bursa ekibi ile çıktığı 22 resmi müsabakada kalesinde 23 gol gördü.