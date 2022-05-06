Türkiye Gazetesi

Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta'nın sözleşmesini yeniledi. Premier League devi, Aralık 2019'da takımın başına geçen 40 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Arteta ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma imzalandığını duyurdu. Arteta ile birlikte yardımcısı Jonas Eidevall de sözleşme uzattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Arteta yönetimindeki Arsenal, Premier Lig'de sezonun bitimine 4 maç kala 63 puanla 4. sırada yer alıyor.

YÖNETİM ARKASINDA DURDU

Sezona 3'te 0'la başlayan ve geçen sezondan kalma krizi aşamadığı düşünülen Arteta, 4. haftadan itibaren takımı çıkışa geçirdi. İlk yarıdaki Tottenham maçını da kazanan başarılı çalıştırıcı, bitime 4 maç kala Devler Ligi vizesi için avantajlı konumda... Premier League'de sezonu ilk 4'te bitiren takımlar UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıyor.

ARSENAL HEDEF BÜYÜTTÜ

Arteta kulüp sitesine şunları söyledi:

"Kulübü bir üst seviyeye taşımak ve gerçekten en iyi takımlarla rekabet etmek istiyoruz. Bunun için Şampiyonlar Ligi'nde oynamamız gerekiyor. Takımı geliştirebilmemiz, oyuncularımızı geliştirebilmemiz, tüm departmanları iyileştirebilmemiz, taraftarlarımızla daha da fazla bağ kurabilmemiz, Emirates'teki atmosferi iyileştirebilmemiz, bu kulübün sürmesi için en iyi, en yetenekli ve en iyi insanları işe alabilmemiz gerekiyor. Bu proje bu seviyeye geldi.”

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