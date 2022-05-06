Türkiye Gazetesi

Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi... 42 yaşındaki Ersan Martin'in aort damarında yırtık tespit edildi.ği ve Siyami Ersek Kalp Hastanesinde acil ameliyata alındığı bildirildi. Türk futbolunun yakın döneminde unutulmaz golcüler arasında yer alan Ersen Martin'in hayati tehlikesi bulunuyor.

ERSEN MARTİN KİMDİR? BABASI ALMAN MI?

1999 yazında Almanya'nın Nürnberg takımından Beşiktaş'a transfer olan Ersen Martin, ismini o günlerde duyurmaya başladı. 1979 Almanya doğumlu futbolcunun soyadından dolayı "babası Alman, annesi Türk" algısı oluştu. Ancak Ersen Martin Türk oğlu Türk olduğunu açıkladı. Karadenizli bir ailenin çocuğu olan gurbetçi futbolcu, Martin'in bir tüfek çeşidi olduğunu açıklamıştı.

Beşiktaş'ın ardından Göztepe, Denizlispor, Ankaraspor, Trabzonspor, Sivasspor, Denizlispor, Manisaspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği formaları giyen Ersen Martin, son olarak 2012 yazında Eyüpspor'a transfer olmuştu. Ersen Martin 2013'te futbolu bıraktı. Eski golcü bir ara A Spor'da yorumculuk yaptı.

Gençlerbirliği Ersen Martin'le anlaştı Başkent temsilcisi ara transfer döneminin ikinci gününde Beşiktaş'tan Onur Bayramoğlu ve Samsunspor'dan Ergün Teber'in ardından Kasımpaşa'dan Ersen Martin'i de kadrosuna kattı.

Bakasetas'ın çorabını ayağından alan Trabzonspor taraftarı Yunan yıldızla bir arada... Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, bordo-mavili takımın Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği maç sonundaki kutlamalarda, çorabını alan taraftarla bir araya geldi.

Burak Elmas boş durmuyor... Mohamed Elneny ve Xeka, Galatasaray'a yakın! Galatasaray'ın devrik başkanı Burak Elmas, sezon sonu serbest kalacak oyuncularla ön protokol imzalamak istiyor. Elmas'ın temas halinde olduğu isimlerden birinin de eski Beşiktaşlı Mohamed Elneny olduğu ortaya çıktı.