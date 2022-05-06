Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelenin hakemi Volkan Bayarslan... Bayarslan'ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Bu müsabakada VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok'a AVAR olarak Kerem Ersoy ve Ozan Ergün eşlik edecek.

HATAY'DA COŞKULU KARŞILAMA

Dün zel uçakla kente gelen bordo-mavili kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı. Havalimanında bekleyen bir grup Trabzonspor taraftarları takımlarını beklerken, müzik eşliğinde horon oynadı. Otobüse binen takımları için tezahüratta bulunan taraftarlar, teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Bazı taraftarlar, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile fotoğraf çekildi.

MUHTEMEL 11'LER

Ligde oynadığı 35 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 yenilgi alan Hatay ekibi, 49 puanla 10. sırada yer alıyor. Hatayspor'da sakatlığı süren Adama Traore ve Kamil Ahmet Çörekçi karşılaşmada forma giyemeyecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanmıştı.

HATAYSPOR: Münit, Adekugbe, Burak Öksüz, Falette, Sadık Baş, Onur Ergün, Ribeiro, Benzia, Saba, El Kaabi, Diouf

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Berat, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Yusuf Erdoğan, Visca, Cornelius

DAHA LİG BİTMEDİ...

Trabzonspor'un bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ettiği Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ve Göztepe'nin de düşmesi kesinleşti. Avrupa kupalarına katılım ve ligde kalma mücadelelerinin heyecanı ise sürüyor. Haftaya 33'er puanla 17. sırada giren Altay ile 18. sırada bulunan Çaykur Rizespor'un ligde kalma ümitlerini sürdürmesi için 3 maçın tamamını kazanması gerekiyor. 42 puanla 16. sırada yer alan Gaziantep FK'nin kalan 3 maçta 1 puan alması durumunda Altay ile Çaykur Rizespor lige veda edecek.

Bakasetas'ın çorabını ayağından alan Trabzonspor taraftarı Yunan yıldızla bir arada... Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, bordo-mavili takımın Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği maç sonundaki kutlamalarda, çorabını alan taraftarla bir araya geldi.

Kaan Kurt Trabzonspor'da... Bordo-Mavililer transfer sezonuna da "Fırtına" gibi girdi Trabzonspor, Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'tan yetişen 20 yaşındaki sağ bek Kaan Kurt'u kadrosuna katıyor... Alman kulübüyle sözleşmesi bitecek olan genç ismin cüzzi bir yetiştirme bedeli karşılığı imza atması bekleniyor.

Trabzonspor'dan vefa... 1996 yılında kaçan şampiyonluk sonrası intihar etmişti! Trabzonspor'un 1996 yılında kaçan şampiyonluğu sonrası hayatına son veren Mehmet Dalman, Giresun'un Görele ilçesine bağlı Kaba mahallesindeki mezarı başında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de katılımı ile anıldı.