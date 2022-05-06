Türkiye Gazetesi

Ali Koç'un Trabzonspor ve Ahmet Ağaoğlu'yla ilgili iddiaları şöyle:

"Türk futbolunu Trabzonlulaştırma gerçeği ile karşı karşıyayız. İnşallah bu mücadeleyi yine Fenerbahçe yalnız vermek durumunda kalmaz. Diğer takımları tutan devlet yetkilileri var ama tarafsız duruşları, konu Trabzonspor olunca sergilenmiyor."

"Bu şımarıklığın, bir koruma kalkanından kaynaklandığına dikkat çekmiştim. Cezaların çıkmasını bekledik. Disiplin sevklerinden göreceksiniz demiştim. 'Şampiyon olduk, ettik, bari düzgün bir rapor yazalım' diyemediniz."

"Trabzonspor, 2010-11'in acısını hala hazmedemedi. Başakşehir'e kaptırdıkları şampiyonluktan sonra da TFF'ye, sisteme, Başakşehir'e saldırıya geçmişlerdir."

HAKEME SALDIRDI 15 GÜN CEZA ALDI

"Cüneyt Çakır, Galatasaray - Trabzonspor maçında Trabzonspor lehine penaltı vermedi diye tam 1615 gün Trabzonspor maçına atanmadı. Sizce diğer hakemler, bunu yapan güçten etkilenmiyor mu?"

"Alanyaspor maçında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu sahaya atladı. Fiziki olarak saldırıda bulundu. Covid-19 talimatlarıyla birlikte en az 6 ay ceza alması gerekirken, sadece 15 gün ceza aldı."

"Fenerbahçe'nin yaptığı her açıklamaya saatler içinde cevap veren bu korkak zihniyet, Trabzonspor'un sezon başında yaptığı açıklamaya cevap bile veremiyor. Para cezası ve hak mahrumiyetiyle geçiyorlar."

"Temsilcilerin atamalarında müthiş bir torpil sistemi dönmektedir. Futbolla, sporla hiç alakası olmayan insanlar oraya konmaktadır."

KÖPRÜYE BAYRAK ASILMASIN

"Bana sorarsanız İstanbul takımı olmayan hiçbir takımın bayrağı köprüye asılmamalı. "8. şampiyonluğu kutlayanın müzesinde 8 tane kupa olur!"

"2023-2024 sezonundan itibaren armamıza 5 yıldızı koyacağız."

"427 gündür için 28 şampiyonlukla ilgili cevap alamadık. 6 Mart 2021, 28 şampiyonluk. 30 Aralık 20212 Süper Kupa başvurusu, üzerinden 127 gün geçti. 31 Ocak 2022'de Trabzonspor'un resmi sitesinden 2010-11 şampiyonu ibaresinin kaldırılması için başvurduk."

"Pazar günü Beşiktaş - Fenerbahçe maçı var. Aynı güne Yenikapı'ya şampiyonluk kutlaması konuluyor. Bu nasıl bir zihniyet! En azından polise acıyın."

"TFF'nin T'si Trabzonspor için değil, Türkiye içindir."

"Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olduğu sürece toplantılara katılmayacağız."

"Devletimize sesleniyorum; bu pankart için gerekenlerin yapılmasını, otobüsümüzü kurşunlayanların bulunmasını istiyoruz."

Ali Koç'tan sert açıklamalar! Fenerbahçe - Trabzonspor kavgası bitmiyor Trabzonspor'un Antalyaspor maçındaki koreografisindeki Kanarya ve tüfek sembollerine tepki gösteren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Koç, "8 şampiyonluktan bahsediyorsunuz, kupanız müzenizde yok! O müzeyi nasıl dolduracaksınız? O kupa asla sizde olmayacak. Artık camianızı gerçeklerle alıştırın" dedi.