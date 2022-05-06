Türkiye Gazetesi

Seçim için geri sayıma geçen Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yeni teknik adamın kim olacağı belirsizliğini korurken, Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılı kulüpte Domenec Torrent sonrası görev alması gereken ismi açıkladı. Sarıoğlu, "Başkan adayları yeni Fatih Terim'leri bulmamız gibi açıklamalar yapıyor. Uzak değil Okan Buruk var." dedi.

"OKAN BURUK VAR"

Sabri Sarıoğlu yaptığı açıklamada, "Başkan adayları yeni Fatih Terim'leri bulmamız gibi açıklamalar yapıyor. Uzak değil Okan Buruk var." ifadelerini kullandı. Sarıoğlu öte yandan Cenk Ergün'ün sportif direktörlüğe gelmesini istemediğini belirterek, "Ben açıkçası Cenk Ergün'ün gelmesini istemem. Benim Galatasaray'dan ayrılmam için elinden geleni yaptı." dedi.

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