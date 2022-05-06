Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in bitimine üç hafta kala şampiyonluğu ilan eden Trabzonspor, bu akşam Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, sahaya çıkan Trabzonsporlu futbolcuları alkışlarla karşıladı. Bu güzel görüntüler taraftarlardan da takdir topladı. Hatayspor'un sahasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Volkan Bayaraslan'ın yönettiği müsabakaya takımlar şu ilk 11'ler ile çıktı.

Hatayspor: Munir, Sadık Baş, Sackey (Dk. 29 Fatih Kurucuk), Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Boudjemaa, Saint-Louis, Lobjanizde, El Kaabi, Bertuğ Özgür Yıldırım

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, İsmail Köybaşı, Serkan Asan, Hugo, Ahmetcan Kaplan, Berat Ayberk Özdemir, Murat Cem Akpınar, Bakasetas, Yusuf Erdoğan, Kouassi, Djaniny

Bakasetas'ın çorabını ayağından alan Trabzonspor taraftarı Yunan yıldızla bir arada... Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, bordo-mavili takımın Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği maç sonundaki kutlamalarda, çorabını alan taraftarla bir araya geldi.

Trabzonspor'un play off turunda muhtemel rakipleri belli oldu Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde kasasına 37 milyon euro girecek olan şampiyon Trabzonspor'un, play off turunda muhtemel rakipleri belli oldu.