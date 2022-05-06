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Altay ve Rizespor küme düştü!
06.05.2022 - 21:50 | Son Güncelleme: 06.05.2022 - 22:03
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK'nın Kayserispor ile 1-1 berabere kalmasıyla, Altay ve Çaykur Rizespor'un küme düşmesi kesinleşti.
Etiketler : altay,rizespor,süper lig,
857163 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/857163.aspx
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