Türkiye Gazetesi

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finali oynayacak takımlar Lenovo Tenerife ve BAXI Manresa oldu. Turnuvanın yarı finali, İspanya'da Bilbao Arena'da oynanan iki maçla tamamlandı. İspanya temsilcisi Lenovo Tenerife, İsrail'in Hapoel U-Net Holon takımını 78-71 mağlup ederek adını finale yazdıran ilk takım oldu. Diğer karşılaşmada ise İspanya'nın BAXI Manresa ekibi, Almanya'dan MHP Riesen Ludwigsburg'u 63-55 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Bu sonuçların ardından Lenovo Tenerife ile BAXI Manresa finalde, Hapoel U-Net Holon ile MHP Riesen Ludwigsburg ise üçüncülük için karşılaşacak. Bu maçlar, 8 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Rusya'ya bir şok da FIBA'dan: Müsabakalara katılamayacaklar Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), bir sonraki duyuruya kadar Rus takımları ve yetkililerinin müsabakalara katılmayacağını bildirdi.

Fenerbahçe FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde üçüncü oldu Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Fenerbahçe Öznur Kablo, Macaristan ekibi Sopron Basket'i 64-58 mağlup ederek üçüncü oldu.