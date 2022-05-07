Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Bir tarafta Süper Lig'de şampiyonluk hasretini geçtiğimiz hafta sahasında misafir ettiği Antalyaspor maçıyla sonlandıran Trabzonspor, diğer tarafta Avrupa vizesi alma ümidini sürdüren Hatay (ev sahibi) vardı. Bordo mavililer, salı günü oynayacağı Türkiye Kupası maçını da düşünerek rotasyonlu bir kadroyla sahadaydı. Ömer Erdoğan ise bir önceki maça göre sadece iki değişiklik yapmıştı.

DİREK VE SONRA MUNİR

Trabzonspor'un galibiyet için çıktığı maça hızlı başlayan taraf ev sahibi Hatayspor oldu. Maçın yedinci dakikasında Saba'nın sol kanattan yaptığı ortaya kaleye yönelirken, direk gole izin vermedi. Maçın 12. dakikasında gole yaklaşan taraf ise Trabzonspor'du. Boudjemaa'nın Murat'a faulü (VAR uyarısı) sonrası verilen penaltıyı Bakasetas kullandı. Yunan oyuncunun vuruşunu kaleci Munir çıkardı.

BERAT'TAN ASİST

İlk yarının golsüz sona erdiği karşılaşmada Abdullah Avcı'nın hamleleri çabuk etki gösterdi. 48'de rakibe yapılan baskı sonuç verdi, orta alanda kazanılan topu Berat, Djaniny'e aktardı. Golcü oyuncu da güzel bir vuruşla bordo mavilileri öne geçirdi. Kalan bölümde iki takımın da çabaları sonuç vermiyordu. Ta ki uzatmalara kadar. 90+4'te ev sahibi Hatayspor, Diouf ile bir puanı kurtardı: 1-1.

GÜZEL BİR MESAJ

Kupayı düşünerek rotasyona giden ancak ikinci yarı yıldızları sahaya süren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Hatay maçı için kendileri için güzel mesajlar verdiğini söyledi. Bardağın dolu tarafından bakmak istediğini belirten Avcı "Salı günü yapacağımız maç öncesinde böyle bir şeyin olması hazırlanmak açısından doğru mesajlar verdi. Oyunun her anını doğru oynayacaksın. Avantaj diye bir şey yok. İyi şeyler de var, olumsuzlar da var. Ligi bitirdik ama maç kazanmak istiyoruz" dedi.

Şampiyon Trabzonspor, Hatay'a takıldı Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Atakaş Hatayspor, evinde şampiyon Trabzonspor'u ağırladı. Maç 1-1- berabere bitti.