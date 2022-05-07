Türkiye Gazetesi

Avrupa kupaları umudunu sürdürmek isteyen Beşiktaş’ta gözler, Fenerbahçe derbisine çevrildi. Siyah beyazlılarda Montero kırmızı, Rosier sarı kart cezalısı, savunmanın önemli ismi Vida ise hem sakat hem de babasının rahatsızlığı sebebiyle ülkesine gitti. Defans hattındaki ciddi eksikler sonrasında gözler teknik direktör Valérien Ismaël’e çevrildi. Fransız hocanın sistemde değişikliğe gidip gitmeyeceği merak konusuydu. Ancak Ismaël, geldiği günden bu yana uygulattığı üçlü savunma sisteminden vazgeçmiş değil.

GALİBİYET BİZİM OLACAK

Montero’nun yerine Josef de Souza’yı stoperde kullanmayı düşünen Ismaël, savunmayı Serdar Saatçi ve Welinton’dan oluşturacak. Sağ bekte Rosier’in yerine ise takımın jokeri Necip forma giyecek. Bu üçlünün önünde ise Atiba’nın yanında ise sakatlığını atlatan Can Bozdoğan ya da Emirhan görev yapacak. Fenerbahçe’yi oyuncularına ezberletmeye çalışan Ismaël, iki takımın da ligde hedefinin bitmediğini söylerken “Kendi sahamızda kazanmak zorundayız. Taraftarlarımıza galibiyet hediye edeceğiz” diye konuştu.

KARTAL TAKTİK ÇALIŞTI

Beşiktaş, ilk 15 dakikası açık idmanda Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Valérien Ismaël, Fenerbahçe’nin orta sahasındaki isimlerin pas trafiğini kesmeleri gerektiğini söyledi. Sakatlıklarını atlatan Can Bozdoğan ve Umut Meraş da çalışmaya katıldı.

KARTAL’A HABER GÖNDERDİ

Beşiktaş’tan Everton’a transfer olan ancak Ada’da üst üste gelen sakatlıklar yüzünden bir türlü kendini bulamayan Cenk Tosun, yeniden yuvaya dönmek istiyor. Menajeri aracılığıyla haber gönderen millî oyuncu için siyah beyazlılar ayrıntılı sakatlık raporlarını inceleyip karar verecek.

Ersen Martin ölümden döndü! Beşiktaş'ın eski golcüsü kalp krizi geçirdi... 42 yaşındaki eski futbolcu Ersen Martin, kalp krizi geçirdi. Aort damarında yırtık tespit edilen Ersen Martin, İstanbul Siyami Ersek Kalp Hastanesinde ameliyata alındı. 2012-2013 sezonunda Eyüpspor'da futbolu bırakan Ersen Martin, kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor formaları da giymişti.