Türkiye Gazetesi

Yeni sezonun hazırlıklarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, Andre Franco için harekete geçti. Görüşmelere başlayan yönetim transferi her an bitirebilir.

“FENERBAHÇE YENİ ALEX’İNİ BULDU”

Beyaz Futbol’da transferler ilgili açıklamalarda bulunan Devrim Zengi, “Fenerbahçe yeni Alex’ini buldu” diyerek taraftarları heyecanlandırdı. Transferin detaylarını da paylaşan Zengi, “Andre Franco'nun Fenerbahçe'ye maliyeti 3.5-4 milyon euro. Bu futbolcu 24 yaşında ve Fenerbahçe bundan ileride büyük paralar kazanacak. Andre Franco bu sene çıkış yaptı. 10 numara ve solak. İnanılmaz asistleri var. Ciddi bir yatırım olacak Fenerbahçe için" dedi.

Andre Franco

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