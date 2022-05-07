Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna arasında çıkan savaş nedeniyle Rus iş insanı Abramoviç'in İngiltere'ye girmesi yasaklanmış ve bunun ardından Chelsea'nin yönetimini kulüp vakfına devrederek Chelsea'yi satma kararı almıştı. Geçtiğimiz aylarda kulübün bir Türk iş insanı tarafından satın alınacağı konuşulmuş ancak kulüp alınamamıştı.

Rus iş insanı Roman Abramovich'in, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İngiltere hükümetinin kendisine yönelik yaptırım kararı sonrası satışa çıkardığı Chelsea'nin yeni sahibi belli oldu.

SATIŞ MAYIS AYI SONUNDA TAMAMLANACAK

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Los Angeles Dodgers'ın ortağı Todd Boehly'nin yanı sıra Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoerg Wyss'in aralarında bulunduğu grupla anlaşmaya varıldı. Satışın mayıs ayı sonunda tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Anlaşma gereği yatırımın 2,5 milyar sterlinlik kısmı, kulüp hisselerini satın almak için kullanılacak ve daha önce Abramovich'in açıkladığı gibi hayır kurumlarına bağışlanmak üzere Büyük Britanya'daki dondurulmuş bir banka hesabına yatırılacak. Hesaptaki para İngiliz devletinin onayı olmadan transfer edilemeyecek.

Paranın 1,75 milyar sterlinlik kısmı ise Stamford Bridge Stadı, akademi, kadın takımı, Kingsmeadow Stadı ve Chelsea Vakfı için yapılacak ek yatırımlara aktarılacak.

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