Türkiye Gazetesi

Yılın transfer çalımı gerçekleşmek üzere. Beşiktaş’ın ilgilendiği ve transferi için görüşmeler yaptığı Alexander Sörloth için Fenerbahçe’nin düğmeye bastığı öğrenildi. Alman ekibi Leipzig ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe yönetimi, transferi bitirmek istiyor.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

Beşiktaş kulübü ile ismi anılan Alexander Sörloth’un talipleri arttı. Yeni sezonda forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, yıldız golcü için görüşmelere başladı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın da listesinde yer alan Norveçli golcüyü bonservisi ile kadrosuna katmak istiyor.

29 MAÇTA 3 GOL

Crystal Palace'tan 20 milyon Euro karşılığında Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, İspanyol temsilcisi Real Sociedad'a kiralanmıştı. 26 yaşındaki forvet, La Liga'da 29 maçta 3 gollük performans sergiledi.

Fenerbahçe aradığı yeni Alex’ini buldu! Transferi için geri sayım başladı Fenerbahçe aradığı Alex’i buldu. Son haftalardaki performansıyla gözlerini üstüne çeken Miguel Crespo, Estoril'den arkadaşı olan Andre Franco’yu Sarı-Lacivertli yönetime önerdi. Portekizli yıldızının Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza'ya yetenek olarak benzemesi ise taraftarları heyecanlandırdı. Yönetimin ise bu transfere sıcak baktığı ve her an imzaların atılabileceği belirtildi.

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