Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, 1959 yılından önceki şampiyonlukların da sayılması için TFF'ye başvuruda bulundu ancak TFF'den önce UEFA'dan cevap geldi. Federasyon herhangi bir açıklama yapmamışken UEFA, Türkiye şampiyonluklarının başlangıç tarihini 1924 yılı olarak belirledi.

Fenerbahçe'nin uzun zamandır dile getirdiği talebin UEFA tarafından kabul görmesi üzerine sarı lacivertli ekip harekete geçti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Gelecek sezon için formaları ısmarladık ama 2023-24 sezonundan itibaren armamıza 5 yıldızı koyacağız. Fenerium ürünlerine şimdiden 5 yıldızı koyacağız" açıklamasını yaptı. Fenerbahçe'nin bugün düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında da sarı lacivertlilerin kurulduğu günden bu yana aldığı 28 Lig Şampiyonluğu Kupası sergilendi.

GALATASARAY'DAN EZELİ RAKİBE CEVAP

Galatasaray, Fenerbahçe'nin '28 şampiyonluk' talebine ve Yüksek Divan Kurulu'nda sergilediği kupalara kayıtsız kalmadı ve Galatasaray Müzesi'nden cevap verdi. GS TV'den yapılan yayında "Türkiye'de tek 4 yıldızlı ve en çok şampiyon olan kulüp" sözleri yer aldı.

Yayın sırasında Galatasaray'ın Türkiye'de ve Avrupa'da kazandığı kupalar hakkında bilgi verilrken, ayrıca Galatasaray'ın tüm spor branşlarında kazandığı kupalara vurgu yapıldı.

"RAKİP TARAFTARLAR DA GELSİN"

GS TV Spikeri Alican Baykın yayın sırasında "Diğer takım taraftarlarını da Galatasaray Müzesi'ne bekliyoruz. Sayamayacağız kadar kupa var. Sanırım diğerlerinin müzesinde bu kadar kupa yer almıyordur. En baştan başladık, hala bitiremedik" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda gergin anlar! Ali Koç ve Uğur Dündar müdahale etti Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında gergin anlar yaşandı. Yüksek Divan Kurulu Üyesi Engin Turan'ın Vefa Küçük'e karşı söylediği sözlerin ardından ortalık karıştı. Divan kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Engin Turan'dan kürsüden inmesini istedi. Turan'ı güvenlik görevlileri salondan çıkarırken, konu ile ilgili konuşan Vefa Küçük, "Ne olduğu belirsiz birinin çıkıp benim şahsımı hedef alan, kulübümüzü bölen beyanlarını kabul etmiyorum” dedi.