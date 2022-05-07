Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’de oynanan Başakşehir - Galatasaray mücadelesine turuncu-lacivertlilerde 16 yaşındaki Efe Arda Koyuncu 11’de başladı.

Bu sezon Başakşehir formasıyla U19 Süper Ligi’nde 10 maçta forma giyen Koyuncu, Teknik Direktör Emre Belözoğlu tarafından 11’de sahaya sürüldü.

BAŞAŞEHİR TARİHİNDE FORMA GİYEN EN GENÇ İSİM

Efe Arda Koyuncu, 16 yıl 10 ay ile Başakşehir tarihinde forma giyen en genç isim oldu.

KUNTZ MAÇI TAKİP ETTİ

Mücadeleyi A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda bulunan locada maçı takip eden Kuntz, yardımcıları ile birlikte müsabaka hakkında notlar aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

Müsabakanın ilk 20 dakikası golsüz beraberlikle geçildi.

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