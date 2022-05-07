Türkiye Gazetesi

Hakem Fırat Aydınus, Medipol Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasıyla 85 gün sonra sahalara döndü. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da karşılaşma öncesinde Aydınus'a çiçek verdi.

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MÜSABAKASIYLA DÖNDÜ

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun 8 Mart'ta liste dışı bırakılan hakemler arasında yer alan daha sonra Tahkim Kurulu kararıyla görevi iade edilen Fırat Aydınus, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasındaki Medipol Başakşehir - Galatasaray mücadelesiyle sahalara döndü. Fırat Aydınus son olarak Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat tarihinde oynanan Altay - Çaykur Rizespor maçında düdük çalmıştı. Aydınus, 85 gün sonra Başakşehir - Galatasaray müsabakası ile sahaya döndü. Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasında Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Özgür Ertem yaptı. Maçın dördüncü hakemi de Mert Güzenge oldu.

Öte yandan Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ maç öncesinde Fırat Aydınus'a çiçek takdim etti.

Derbide verdiği kararlarla tepki alan Fırat Aydınus kaç maç ceza alacak? Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde verdiği tartışmalı kararlarla gündeme oturan Fırat Aydınus’a MHK tarafından uygulanacak yaptırım merakla bekleniyor. Çaldığı düdüklerle, verdiği penaltıyla ve çıkarmadığı kırmızı kartlarla derbiye damga vuran Fırat Aydınus’un uzun süre görev almaması bekleniyor.

Galatasaray camiasında Aydınus öfkesi Sarı kırmızılı yönetim, Fırat Aydınus’un takdir haklarını Beşiktaş lehine kullandığını söylerken penaltıyı tekrarlatmayan ve kırmızıları es geçen hakemi suçlu ilan etti.

Aydınus'la yola devam Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 sezonunda düdük çalacak hakemleri ve yeni talimatı açıkladı.

Fırat Aydınus hakemliğe veda etti Hakem Fırat Aydınus, Göztepe-Beşiktaş maçı ile kariyerini noktaladı.

Aydınus barışı 2 Kasım 2018’deki olaylı Fenerbahçe derbisi sonrası Galatasaray maçlarına verilmeyen Fırat Aydınus 883 gün sonra görev aldı