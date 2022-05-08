Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birinden geçiyor. Bir yanda seçim sancısı diğer yanda Domènec Torrent’in geleceğinin belirsizliği... Üstüne takımın da hedefsiz kalması sahaya net bir şekilde yansıyor. Sarı kırmızılılar son haftalarda olduğu gibi dağınık oynadı, rakibe çok fırsat verdi. Başakşehir ise Avrupa biletini riske etmemek için kazanmak istediğini gösterse de girdiği pozisyonlardan gol çıkaramadı: 0-0.

AZ POZİSYONLU

İlk yarıda pozisyon sayısı bir elin parmaklarını geçmese de iki taraf da net fırsatlar yakaladı. 8. dakikada Aanholt önünü boşaltıp çok sert vurdu, top üstten az farkla dışarı gitti. 9’da yandan kesilen ortaya Berkan arka direkte buluşur buluşmaz vurdu, son anda kendini siper eden Başakşehir savunması mutlak golü önledi. 11’de Berkan ceza sahasında çok rahat ilerleyip yerden köşeye vurdu, Muslera kornere çeldi.

MUSLERA İZİN VERMEDİ

Tempo ikinci 45’in başlarında iyice düştü. Rakibin önde baskısı sonrası top kayıpları yaşayan sarı kırmızılar kalesinde zor anlar yaşamaya başladı. 55’te Berkay, Aslan’ın uzun stoperleri arasından kafayı vurdu top direğe teğet geçti. 64’te Tolga ceza sahası dışından harika vurdu, Muslera çatala giden topu parmaklarının ucuyla çıkardı. Son bölümde Barış Alper'in ürettiği iki tehlikeden sonuç çıkmadı.

TORRENT, GALATASARAY'DA MUTLU

Galatasaray'da teknik direktör Domènec Torrent, "Bence çok dengeli bir maçtı. İlk yarıda daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Biraz daha üstündük. Ama ikinci yarıda da daha çok pozisyon bulduk" sözlerini kullanırken, "Birçok şeyler konuşuluyor. Ben İstanbul'da olmaktan mutluyum, daha mutlu olduğum şey G.Saray'da çalışmak. Bir senelik daha mukavelem var. Dün başkanla görüştük. Yol ayrılığı gibi bir konu konuşmadık" dedi.

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