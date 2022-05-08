Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin Kalamış’taki Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında konuşan başkan Ali Koç, çarpıcı açıklamalar yaptı. Trabzonspor maçında açılan pankartla ilgili öfkeli olduklarını belirten Koç “Biz zalim insanlar değiliz ama zulme de sessiz kalmayız” derken “Bu ilden gelen insanların bazılarının enteresan özellikleri var. Millî takım teknik direktörü, stadımıza bordo mavi kravatla gelir. Şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı, bordo mavi kravatla gelir. Kime, ne anlatıyorsunuz?” çıkışında bulundu.

BİZ SİYASET ÜSTÜYÜZ

Fenerbahçe’nin her zaman siyaset üstü olduğunu vurgulayan Koç, “Siyasete ‘girmeyiz’ dedik. İktidar kim olursa olsun, Fenerbahçe başkanı kim olursa olsun, biz siyaset üstü camiayız. Ama siyasete çekiliyoruz, bulaştırılıyoruz” dedi. Koç “Yarın başıma ne gelir bilmiyorum ama susarsam da aynada kendime bakamam. 2010-2011 kupasının replikasını (kopyasını) yaptırıp Trabzonspor’a göndermek istedim ama arkadaşlarım ‘gerek yok’ dedi. FETÖ kumpası topluma nefret tohumlarını ekti. Camiaları karşı karşıya getirdi” ifadelerini kullandı.

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