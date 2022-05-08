Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 13'üncü sırada yer alan Galatasaray, dün akşam konuk olduğu Başakşehir deplasmanından golsüz beraberlikle ayrıldı. Puanını 48'e yükselten sarı kırmızılıların performansını ve Domenec Torrent'i eleştiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, İspanyol hoca için "Büyük bir ihtimalle gönderilecek" ifadelerini kullandı.

"İLK AYRILACAK İSİM DOMENEC TORRENT"

Yeni sezon öncesi sarı kırmızı takımdan ayrılacak ilk ismin Teknik Direktör Torrent olacağını belirten Rıdvan Dilmen, İspanyol teknik adamın günü düşündüğünü ve takıma liderlik değil yardımcılık yaptığını belirtti. Rıdvan Dilmen, Torrent'i "Sen taktik deha olarak ne verdin? Galatasaray kadrosu 48 puanda kaldı. Eksi üç averajı mı olur. Galatasaray'ın forması 30 puan fark yemez" şeklinde konuştu.

"TAZMİNAT PAZARLIĞI YAPIYOR"

"Galatasaray Domenec Torrent'in umurunda değildir, o şimdi tazminat pazarlığı yapıyordur" diyen Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in takımda kalması halinde sarı kırmızılıların en az 60 puan toplayacağını iddia etti.

RIDVAN DİLMEN, EMRE BELÖZOĞLU'NA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Rıdvan Dilmen sözlerini Emre Belözoğlu'na övgüler yağdırarak tamamladı. Ünlü yorumcu, başarılı teknik adam için, "Emre Belözoğlu bana göre dünya çapında bir teknik direktör olacak. Başakşehir ile 2.00 puan ortalaması yakalamış durumda. Gerçekten çok kafa yoruyor bu işe" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ı Muslera kurtardı Zaman zaman temposu yükselen maçta iki takım da yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi. Baykuş'un net gol pozisyonlarında devleşen Muslera mağlubiyeti önledi.