Türkiye Gazetesi

Vitor Pereira'nın ardından 'geçici teknik direktör' olarak Fenerbahçe'nin başına getiriren İsmail Kartal, başarılı performansı ile göz dolduruyor. Taraftarın da büyük sevgi gösterilerinde bulunduğu Kartal, 'Sezon sonuna kadar işimi yapacağım, ikinci adam olmam' söylemiyle çizgisini belirledi ve sarı lacivertli yönetim teknik direktör arayışlarını hızlandırdı.

Joachim Löw, Jorge Jesus gibi isimler teknik direktör adayı olarak ön plana çıkarken, Rus basınından beklenmedik bir 'golcü' iddiası geldi. Ali Koç'un teknik direktörden önce forvet transferi yapacağı iddiası gündeme bomba gibi düşerken Rus basını, Fenerbahçe'nin Artem Dzyuba'yı kadrosuna katmak üzere olduğunu yazdı.

HOCADAN ÖNCE GOLCÜYÜ GETİRİYOR

Uzun süredir forvet hattında yaşadığı sıkıntılarla dikkat çeken Fenerbahçe, önümüzdeki sezon işi sağlama almak istiyor. Sarı lacivertliler bu sezon Serdar Dursun'dan iyi bir verim alsa da uluslararası alanda nam yapmış bir golcü transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Rus gazeteci Ilya Kazakov'un özel haberine göre; Fenerbahçe, Zenit'ten ayrılmaya hazırlanan Artem Dzyuba'yı kadrosuna katmak üzere. Haber detayında sarı lacivertlilerin Artem Dzyuba'yı gelecek sezon da istediği ancak transferin gerçekleşmediği belirtildi.

Bu sezon Zenit formasıyla toplam 37 maça çıkan Artem Dzyuba 13 gol, 10 asistlik performans sergiledi. 33 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro.